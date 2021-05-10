Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась па...
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
США нанесли "удар в спину" Украине
Главная / Политика

Симоньян высмеяла "яростную арию" о спецслужбах, Навальном и министре

10 мая 2021, 15:15  •  169 • Политика
Главред RT Маргарита Симоньян высмеяла "яростную арию" конспирологов и прочих о спецслужбах, скандальном блогере Алексее Навальном и министре - том самом, потерявшемся в лесу.
Речь идёт об истории с омским министром здравоохранения Александре Мураховском. Спустя три дня поисков его нашли живым. Мураховский сам вышел к людям в районе села Баслы. Власти региона подтвердили, что министра осматривают в больнице, однако добавили, что он в нормальном состоянии и сейчас проходит обследование.
Несмотря на детальное освещение поисков Мураховского, любители "скандалов, интриг и расследований" уже придумали целую историю о том, что министр, как "тот самый врач", который лечил Навального, попал под жернова политики и оказался жертвой "кровавого Кремля". Даже были предположения, что министра якобы наказали за то, что он "не выпускал Навального из больницы".
Маргарита Симоньян оценила потуги "светлоликого хора" исполнить "яростную арию о том, что спецслужбы ликвидировали омского главврача, лечившего отравленного Навального (устранили свидетеля, вестимо)". По словам главреда RT, всю арию испортил сам потерявшийся министр.
"Искомый врач протрезвел и сам вышел из леса, сообщив, что забуксовал на квадроцикле. Такую песню испортил, бестолочь", - отметила она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



169
Источник
Похожие новости
10 мая 2021, 00:35
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
10 мая 2021, 02:25
Спецслужбы США попались на детскую уловку
10 мая 2021, 07:55
Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже..."
10 мая 2021, 06:05
Евгений Сатановский о бунте вокруг России: "Война на носу"
10 мая 2021, 04:15
Соловьёв о предательстве Европы: "Издевались, травили, морили голодом..."
10 мая 2021, 06:05
Деревенская история о Немцове: Продаться Голландии с широкой улыбкой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 мая 2021, 17:50
Трюк русских вывел из себя морскую группировку Британии
04 мая 2021, 03:20
"Народ звереет": Сатановский призвал Запад не доводить русских
05 мая 2021, 02:15
Пушков одним историческим фактом доказал несамостоятельность Украины
07 мая 2021, 00:10
Ответа не последовало: Блинкена поставили в тупик вопросом о России и SWIFT
05 мая 2021, 02:15
Русских миротворцев призвали бомбить на параде Победы. Политолог выставил встречное требование
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
04 мая 2021, 02:25
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.