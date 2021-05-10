Симоньян высмеяла "яростную арию" о спецслужбах, Навальном и министре

Главред RT Маргарита Симоньян высмеяла "яростную арию" конспирологов и прочих о спецслужбах, скандальном блогере Алексее Навальном и министре - том самом, потерявшемся в лесу.

Речь идёт об истории с омским министром здравоохранения Александре Мураховском. Спустя три дня поисков его нашли живым. Мураховский сам вышел к людям в районе села Баслы. Власти региона подтвердили, что министра осматривают в больнице, однако добавили, что он в нормальном состоянии и сейчас проходит обследование.

Несмотря на детальное освещение поисков Мураховского, любители "скандалов, интриг и расследований" уже придумали целую историю о том, что министр, как "тот самый врач", который лечил Навального, попал под жернова политики и оказался жертвой "кровавого Кремля". Даже были предположения, что министра якобы наказали за то, что он "не выпускал Навального из больницы".

Маргарита Симоньян оценила потуги "светлоликого хора" исполнить "яростную арию о том, что спецслужбы ликвидировали омского главврача, лечившего отравленного Навального (устранили свидетеля, вестимо)". По словам главреда RT, всю арию испортил сам потерявшийся министр.

"Искомый врач протрезвел и сам вышел из леса, сообщив, что забуксовал на квадроцикле. Такую песню испортил, бестолочь", - отметила она.