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Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10 • 56 • Политика
Глава "России сегодня" Маргарита Симоньян призналась, что не знает, отравили ли блогера Алексея Навального или нет. Но журналистка указала на "непреложный факт" во всей этой истории.
В своём Telegram-канале глава МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян высказала своё мнение по поводу истории с блогером Алексеем Навальным. Он призналась, что не знает, кто отравил и травили ли вообще оппозиционера.
"Верить немецким спецслужбам оснований не больше, чем каким бы то ни было. В отсутствие непреложных фактов человек всегда выбирает, кому верить, исходя исключительно из собственных симпатий и предпочтений", - отметила Симоньян.
Именно поэтому, подчёркивает журналистка, она предпочитает верить своим, в частности омским врачам. Более того, если бы Навальный был действительно отравлен по приказу "собирательного начальства", то никто бы не выпустил его в Германию, считает Симоньян.
"Это и есть непреложный факт", - подчеркнула она.
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