Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет...
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
Главная / Политика

Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным

03 сентября 2020, 05:10  •  56 • Политика
Глава "России сегодня" Маргарита Симоньян призналась, что не знает, отравили ли блогера Алексея Навального или нет. Но журналистка указала на "непреложный факт" во всей этой истории.
В своём Telegram-канале глава МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян высказала своё мнение по поводу истории с блогером Алексеем Навальным. Он призналась, что не знает, кто отравил и травили ли вообще оппозиционера.
"Верить немецким спецслужбам оснований не больше, чем каким бы то ни было. В отсутствие непреложных фактов человек всегда выбирает, кому верить, исходя исключительно из собственных симпатий и предпочтений", - отметила Симоньян.
Именно поэтому, подчёркивает журналистка, она предпочитает верить своим, в частности омским врачам. Более того, если бы Навальный был действительно отравлен по приказу "собирательного начальства", то никто бы не выпустил его в Германию, считает Симоньян.
"Это и есть непреложный факт", - подчеркнула она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
02 сентября 2020, 23:40
"Новичок" в анализы подмешали в Германии? Политолог озвучил напрашивающийся ответ
02 сентября 2020, 23:40
В правительстве Украины потребовали "побрить" киевских князей
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
03 сентября 2020, 01:30
Депутат бундестага: Навальный - "отработанный материал", от которого пытаются избавиться
03 сентября 2020, 03:20
"Если Путин даст необходимые указания": Россия готова вылечить экс-премьера Италии от COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое...
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белорусс...
03 сентября 2020, 01:30
Депутат бундестага: Навальный - "отработанный материал", от которого пытают...
03 сентября 2020, 01:25
«В копилку Трампа»: что стоит за сообщением ФБР об отсутствии вмешательства в америка...
03 сентября 2020, 01:30
Взлётные огни Арктики
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2020, 06:35
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет"
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 11:55
Всё! Киев сдался! Украина официально перешла под внешнее управление!
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлось взять удар на себя
01 сентября 2020, 11:55
Почему Саакашвили бежит из Украины: Осенью готовится кровавый переворот
27 августа 2020, 22:50
Путин на открытии "Тавриды" задел Украину за живое
30 августа 2020, 19:35
Украину продали частной компании в США: телеведущая сделала заявление
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.