В своём Telegram-канале глава МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян высказала своё мнение по поводу истории с блогером Алексеем Навальным. Он призналась, что не знает, кто отравил и травили ли вообще оппозиционера.

"Верить немецким спецслужбам оснований не больше, чем каким бы то ни было. В отсутствие непреложных фактов человек всегда выбирает, кому верить, исходя исключительно из собственных симпатий и предпочтений", - отметила Симоньян.

Именно поэтому, подчёркивает журналистка, она предпочитает верить своим, в частности омским врачам. Более того, если бы Навальный был действительно отравлен по приказу "собирательного начальства", то никто бы не выпустил его в Германию, считает Симоньян.

"Это и есть непреложный факт", - подчеркнула она.