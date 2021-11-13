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Симоньян со смешком озвучила единственно возможный результат войны с Россией

13 ноября 2021, 16:45  •  152 • Политика
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян озвучила единственно возможный результат войны с Россией - ядерная война. Она призвала Запад не забывать об этом.
Симоньян напомнила, что Россия является ядерной державой, поэтому нападение на неё грозит катастрофой планетарного масштаба. Так она прокомментировала участившиеся заходы кораблей НАТО в Чёрное море и подлеты натовской авиации к границам России.
Понятно, что если начнётся горячая война с нами, единственным результатом этой войны может стать уничтожение всей Земли. И как говорил Путин: "А мы что, мы тогда в рай",
- отметила журналистка, выступая в программе "Границы дозволенного" на НТВ.
Главред RT заявила, что на Западе, возможно, надеются, что русские не рискнут использовать ядерное оружие в случае вооружённой агрессии против России. При этом она обратила внимание, что в истории ещё не было прецедента, когда кто-то пытался "оттяпать у нас землю", а русские не рисковали.
Симоньян подчеркнула, что пасовать перед врагом, как это сделала Франция во время Второй мировой войны, не в русском характере.

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