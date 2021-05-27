Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после сло...
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена...
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донба...
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменч...
Главная / Политика

Симоньян раскрыла секретный план США: "Должны были погибнуть десятки миллионов"

27 мая 2021, 10:35  •  341 • Политика
Маргарита Симоньян в прямом эфире раскрыла секретный план, который американцы приготовили для России. Согласно этому плану, десять русских городов должны были быть стёрты с лица Земли, а десятки миллионов жителей погибли бы.
В эфире очередного выпуска телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" главред RT Маргарита Симоньян выступила с довольно резким заявлением о предстоящих переговорах Владимира Путина и Джо Байдена. "Не нужны никакие переговоры", - заявила Симоньян.
Она пояснила, что в отношениях США и России единственное, что сдерживает американскую агрессию, это осознание того, что "мы можем и ответить". Она пояснила, что во времена Холодной войны американскими властями был разработан секретный план "Дроп Шот", который предполагал ядерную бомбардировку России.
Согласно этому плану, авиация США должна была стереть с лица Земли крупнейшие русские города, среди них Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Грозный и многие другие. Единственное, что удержало американское командование от начала этой операции, пояснила журналистка, это пробы воздуха на Камчатке: они показали, что в СССР тоже есть ядерное оружие и, если что, "мы можем и ответить".
Я совсем не милитаристка, но, к сожалению, это медицинский факт: только гарантированное взаимное уничтожение удерживает американцев от того, чтобы нас размозжить,
- подчеркнула Симоньян.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



341
Источник
Похожие новости
27 мая 2021, 06:00
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым" капитаном
27 мая 2021, 00:30
Протасевич в рядах "Азова" объяснял ненависть к России
27 мая 2021, 08:45
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
27 мая 2021, 00:30
Помилованная Путиным Савченко занялась рукоделием на экспорт
27 мая 2021, 02:20
США обнаружили разведывательное судно из России около Гавайских островов
27 мая 2021, 04:10
Пушков объяснил заинтересованность США в саммите с Путиным: "Американцы любят "мягко стелить"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2021, 02:25
"Риск - очень сильная эмоция": Сергей Шойгу говорит с позиции силы
21 мая 2021, 21:40
Запрет русских СМИ на Украине разбился всего об один скриншот
20 мая 2021, 12:40
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и Путина восхитила Рунет
20 мая 2021, 10:50
"Не выбрасывайте!": Украинцы начали скупать советские мясорубки
23 мая 2021, 20:25
Русский пилот наказал американцев, показавших ему средний палец с палубы корабля - Sohu
21 мая 2021, 13:25
Русский дипломат предупредил о грядущей катастрофе с Крымом
24 мая 2021, 04:40
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.