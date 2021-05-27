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Симоньян раскрыла секретный план США: "Должны были погибнуть десятки миллионов"
27 мая 2021, 10:35 • 341 • Политика
Маргарита Симоньян в прямом эфире раскрыла секретный план, который американцы приготовили для России. Согласно этому плану, десять русских городов должны были быть стёрты с лица Земли, а десятки миллионов жителей погибли бы.
В эфире очередного выпуска телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" главред RT Маргарита Симоньян выступила с довольно резким заявлением о предстоящих переговорах Владимира Путина и Джо Байдена. "Не нужны никакие переговоры", - заявила Симоньян.
Она пояснила, что в отношениях США и России единственное, что сдерживает американскую агрессию, это осознание того, что "мы можем и ответить". Она пояснила, что во времена Холодной войны американскими властями был разработан секретный план "Дроп Шот", который предполагал ядерную бомбардировку России.
Согласно этому плану, авиация США должна была стереть с лица Земли крупнейшие русские города, среди них Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Грозный и многие другие. Единственное, что удержало американское командование от начала этой операции, пояснила журналистка, это пробы воздуха на Камчатке: они показали, что в СССР тоже есть ядерное оружие и, если что, "мы можем и ответить".
- подчеркнула Симоньян.
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