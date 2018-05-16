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Симоньян прокомментировала публикацию Washington Examiner с призывом бомбить Крымский мост

16 мая 2018, 17:39  •  272 • Украина
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала публикацию американского издания Washington Examiner, в которой автор призывает разбомбить Крымский мост.
 
Маргарита Симоньян © RT
 

«Американский еженедельник Washington Examiner разместил статью с призывом бомбить Крымский мост. Ещё раз. Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту», — написала она в Telegram-канале.

Она отметила, что автор дал подробную инструкцию о том, «как лучше нанести удар».

«А если не получится разрушить весь мост, то хотя бы временно парализовать движение. У меня всё», — добавила главный редактор RT.

15 мая на сайте издания Washington Examiner была опубликована статья Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

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