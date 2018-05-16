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Симоньян прокомментировала публикацию Washington Examiner с призывом бомбить Крымский мост
16 мая 2018, 17:39 • 272 • Украина
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала публикацию американского издания Washington Examiner, в которой автор призывает разбомбить Крымский мост.
Маргарита Симоньян © RT
«Американский еженедельник Washington Examiner разместил статью с призывом бомбить Крымский мост. Ещё раз. Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту», — написала она в Telegram-канале.
Она отметила, что автор дал подробную инструкцию о том, «как лучше нанести удар».
«А если не получится разрушить весь мост, то хотя бы временно парализовать движение. У меня всё», — добавила главный редактор RT.
15 мая на сайте издания Washington Examiner была опубликована статья Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».
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