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Симоньян предсказала будущее Зеленского: "В лучшем случае будет как Саакашвили"

05 октября 2021, 15:50  •  140 • Политика
Саакашвили написал Зеленскому письмо с просьбой о помощи после ареста в Грузии. Симоньян предупредила главу Украины: "Саакашвили - это олицетворение его (Зеленского) будущего".
Арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили олицетворяет будущее главы Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказала главред RT Маргарита Симоньян, комментируя реакцию украинского лидера на задержание опального экс-главы Грузии.
Ранее Зеленский выразил обеспокоенность по поводу задержания Саакашвили в Тбилиси. В свою очередь, экс-глава Грузии написал президенту Украины письмо с просьбой о помощи.
Саакашвили - это олицетворение его (Зеленского) будущего. Так и будет. В лучшем случае будет как Саакашвили, а в худшем - как афганцы, падающие с фюзеляжей американских самолётов в Кабуле,
- отметила Маргарита Симоньян.
Она добавила, что все подобные люди должны понимать: с американцами работать нельзя. Они поматросят и бросят. А Саакашвили должен знать об этом, как никто другой, так как в 2008 году мог убедиться в этом на собственном опыте.

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