Симоньян предложила Рашкину создать новую партию. Название вызвало взрыв хохота

Маргарита Симоньян дала совет коммунисту Валерию Рашкину, который оказался в центре скандала после незаконной охоты на лося. Она предложила ему не позорить Зюганова и создать новую партию. И даже придумала название. Услышав его, студия буквально легла от хохота.

Главред RT Маргарита Симоньян высказала своё мнение о скандале, связанном с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, который наконец признался, что сам застрелил злополучного лося, тушу которого нашли у него в машине.

Журналистка в эфире передачи Владимира Соловьёва напомнила: сначала Рашкин говорил, что он якобы случайно, гуляя в лесу, нашёл уже разделенного лося. И не придумал ничего умнее, как отвезти его в полицию - видимо, чтобы паспорт его проверить или определить его принадлежность, заметила Симоньян.

Она призналась, что вся эта ситуация напомнила ей эпизод американской политической истории - когда-то там была одна интересная партия. "Так себе партеечка, - пояснила журналистка. - Очень быстро развалилась, очень всё это было лицемерненько".

А называлась она, по словам Маргариты Симоньян, "Партия лося". В этот момент гости студии, которые и так уже изнемогали от смеха, взорвались хохотом.

Я считаю, что Рашкину нужно сейчас открыть "Партию лося" и перестать позорить Геннадия Андреевича Зюганова,

- добавила Симоньян под смех в зале.

Она уточнила, что не понимает, как руководство КПРФ может поддерживать "вот это":