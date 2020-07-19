Симоньян после резкого заявления о властях стали звонить "влиятельные армяне"

После этого моего поста мне звонят влиятельные армяне и спрашивают, как под ним подписаться. В понедельник опубликую текст ещё раз - уже с подписями.

Если кто-то ещё хочет подписаться, дайте знать, - пишет она в Telegram.

Скриншот: Telegram/Маргарита Симоньян

Напомним, что в субботу главный редактор RT опубликовала пост, в котором пристыдила власти Армении. Она отметила, что Ереван последние годы активно проводит антироссийскую политику и разводит у себя западные НКО, которые устраивают семинары по свержению режима в РФ. А теперь, после конфликта с Азербайджаном, Армения ждёт от России помощи.

Журналистка считает, что после всего, что Армения сделала, Москва имеет "полное моральное право плюнуть" на республику, однако она вряд ли так поступит. Симоньян также призвала Баку и Ереван остановиться, пока не поздно, поскольку нет ничего хуже войны.

Напомним, что отношения между Азербайджаном и Арменией обострились с 12 июля, после того как в Товузском и Тавушском районах произошли столкновения. Эксперты опасаются, что в конфликт может вмешаться Турция, которая поддерживает Азербайджан.