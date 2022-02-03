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Симоньян показала уровень Белого дома: "Какое-то "оно" посылало им сигнал"

03 февраля 2022, 15:35  •  143 • Политика
Редактор RT Маргарита Симоньян в паре фраз показала уровень риторики Белого дома. "Какое-то "оно" посылало им сигнал", - отметила редактор.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась смягчить риторику так называемой агрессии России и заявила, что США теперь не говорят о нашем неизбежном нападении на Украину. Псаки признала, что призносило слово "неизбежно" в одном из своих заявлений. Делали это и другие политики. Однако теперь принято решение отказаться от "неизбежно", потому что... Дальше совсем смешно. Полная цитата звучала так:
Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать - что будто бы мы знаем, что президент (России Владимир Путин) принял решение.
Этой короткой репликов Псаки расписалась в том, что США вообще не обладают какой бы то ни было информацией о нападении России на Украину. Им просто кажется. Впрочем, редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание и на косноязычие Псаки:
Какое-то "оно" посылало им сигнал. Но разведка сообщила, что Начальник не "оно", а "он", - написала Симоньян в шутливом посте в личном телеграм-канале. - Ушли кумекать.
Остаётся добавить, что признание Псаки ошибок администрации США уровень военной накачки Украины не снизило.

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