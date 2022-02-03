|
Симоньян показала уровень Белого дома: "Какое-то "оно" посылало им сигнал"
03 февраля 2022, 15:35 • 143 • Политика
Редактор RT Маргарита Симоньян в паре фраз показала уровень риторики Белого дома. "Какое-то "оно" посылало им сигнал", - отметила редактор.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась смягчить риторику так называемой агрессии России и заявила, что США теперь не говорят о нашем неизбежном нападении на Украину. Псаки признала, что призносило слово "неизбежно" в одном из своих заявлений. Делали это и другие политики. Однако теперь принято решение отказаться от "неизбежно", потому что... Дальше совсем смешно. Полная цитата звучала так:
Этой короткой репликов Псаки расписалась в том, что США вообще не обладают какой бы то ни было информацией о нападении России на Украину. Им просто кажется. Впрочем, редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание и на косноязычие Псаки:
Остаётся добавить, что признание Псаки ошибок администрации США уровень военной накачки Украины не снизило.
Подпишитесь на нас
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 января 2022, 16:00
|
30 января 2022, 13:00
|
31 января 2022, 13:30
|
02 февраля 2022, 09:15
|
30 января 2022, 01:20
|
31 января 2022, 01:50
|
27 января 2022, 14:25