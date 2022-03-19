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Симоньян показала пример "нытикам на заметку": "Обезболивающее вколол и продолжил"
19 марта 2022, 17:00 • 439 • Политика
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян показала пример "нытикам на заметку". "Обезболивающее вколол себе и продолжил", - написала она в своём Telegram-канале.
Таким образом Симоньян прокомментировала репортаж из клинического госпиталя в Подольске, который посетил заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Замминистра наградил медалями "За отвагу" раненных в ходе спецоперации на Украине военнослужащих.
При этом бойцы категорически не признают себя героями, а считают, что "просто выполняли свою задачу". Один из раненых бойцов рассказал, что группе поступила задача обеспечить связь. Когда военные приступили к развертыванию, начался обстрел из миномётов. Боец получил осколочное ранение руки и живота, однако не растерялся и вколол себе обезболивающее, после чего продолжил выполнять задачу.
"После того как выполнили задачу, медики мной занялись", - сказал он.
Комментируя слова отважных бойцов, Симоньян отметила, что это можно взять "нытикам на заметку".
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