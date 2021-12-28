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Симоньян подловила экс-посла США Макфола на оскорблении России

28 декабря 2021, 23:40  •  94 • Политика
Журналистка Маргарита Симоньян указала на неуместные сравнения экс-посла США о России.
Журналистка Маргарита Симоньян уличила экс-посла США в России Майкла Макфола в сравнении России с нацистами.
Ранее Симоньян поздравила с достижением телеканалом RT Documentary 1,5 млн подписчиков на видеохостинге YouTube.
"Кстати, пользователи американского агрегатора feedspot.com считают YouTube-канал RT Documentary одним из лучших каналов с документалками", - отметила главред.
Однако экс-посол США в России Макфол не разделил радости Симоньян и написал пост в Twitter:
В то время как Путин опять угрожает вторгнуться в очередное соседнее государство, почему Google и YouTube продолжают распространять путинскую пропаганду? Хорошо, что в 1939 году Google не существовал. Будьте лучше, Google и YouTube. Займите моральную позицию против империализма. Это легко.
По словам Симоньян, позднее экс-посол догадался, что проводит странные параллели между Россией и нацистской Германией, и "потёр твит".
Но скриншоты, Майкл, никто не отменял,
- заметила журналистка.

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