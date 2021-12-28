Симоньян подловила экс-посла США Макфола на оскорблении России

Журналистка Маргарита Симоньян указала на неуместные сравнения экс-посла США о России.

Журналистка Маргарита Симоньян уличила экс-посла США в России Майкла Макфола в сравнении России с нацистами.

Ранее Симоньян поздравила с достижением телеканалом RT Documentary 1,5 млн подписчиков на видеохостинге YouTube.

"Кстати, пользователи американского агрегатора feedspot.com считают YouTube-канал RT Documentary одним из лучших каналов с документалками", - отметила главред.

Однако экс-посол США в России Макфол не разделил радости Симоньян и написал пост в Twitter:

В то время как Путин опять угрожает вторгнуться в очередное соседнее государство, почему Google и YouTube продолжают распространять путинскую пропаганду? Хорошо, что в 1939 году Google не существовал. Будьте лучше, Google и YouTube. Займите моральную позицию против империализма. Это легко.

По словам Симоньян, позднее экс-посол догадался, что проводит странные параллели между Россией и нацистской Германией, и "потёр твит".

Но скриншоты, Майкл, никто не отменял,

- заметила журналистка.