Симоньян оценила шансы переворота в Белоруссии: Судьба страны в руках силовиков

Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась на своей странице в Twitter по поводу разгона незаконных массовых акций в Белоруссии.

Она заметила, что революцию могут сделать по-настоящему успешной лишь силовики. Переворот может состояться лишь тогда, когда они начнут переходить на сторону бунтующих.

Минск поступил хитро с точки зрения логики и целеполагания, предоставив силовикам карт-бланш. Теперь, по словам журналистки, они могут "мочить всё, что движется", и именно этим "с наслаждением" и занимаются.

В случае победы бунтовщиков новая власть быстро расправится с теми, кто занимался жёстким разгоном беспорядков, и потому силовикам уже попросту невыгодно переходить на сторону протеста, подчеркнула Симоньян.