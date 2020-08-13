|
Симоньян оценила шансы переворота в Белоруссии: Судьба страны в руках силовиков
13 августа 2020, 18:40 • 59 • Политика
Главный редактор RT Маргарита Симоньян оценила шансы переворота в Белоруссии. Она подчеркнула, что судьба страны - в руках силовиков, поскольку революция может по-настоящему состояться лишь в том случае, если они начнут переходить на сторону бунтующих. Однако в республике это уже вряд ли возможно, уверена журналистка.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась на своей странице в Twitter по поводу разгона незаконных массовых акций в Белоруссии.
Она заметила, что революцию могут сделать по-настоящему успешной лишь силовики. Переворот может состояться лишь тогда, когда они начнут переходить на сторону бунтующих.
Минск поступил хитро с точки зрения логики и целеполагания, предоставив силовикам карт-бланш. Теперь, по словам журналистки, они могут "мочить всё, что движется", и именно этим "с наслаждением" и занимаются.
В случае победы бунтовщиков новая власть быстро расправится с теми, кто занимался жёстким разгоном беспорядков, и потому силовикам уже попросту невыгодно переходить на сторону протеста, подчеркнула Симоньян.
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 августа 2020, 21:20
|
10 августа 2020, 05:25
|
12 августа 2020, 12:25
|
12 августа 2020, 03:15
|
07 августа 2020, 01:20
|
10 августа 2020, 20:05
|
10 августа 2020, 03:35