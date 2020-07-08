Симоньян обратилась к посольству США: "Закройте уже пасть, правда..."

Официальный представитель посольства США Ребекка Росс заявила, что Вашингтон наблюдает в России "арест за арестом". Она обвинила Москву в подготовленной атаке на "свободу прессы", подразумевая дело Ивана Сафронова.

Симоньян в ответ заявила, что заявления о покушении на "свободу прессы" звучат особенно цинично в свете многочисленных арестов журналистов в самих США. Только за время беспорядков на территории Штатов было арестовано 58 журналистов, более 470 пострадали от рук полиции.

Закройте уже пасть, правда. И не открывайте, пока не перепишете методички. Так, чтобы вашим курьерам можно было работать, соблюдая хоть минимальную иллюзию связи с реальностью. Иначе совсем смешно получается, - пишет главред RT в Telegram.

Скриншот: Telegram/Маргарита Симоньян

На "беспокойство" американского посольства также успело отреагировать Министерство иностранных дел России. Внешнеполитическое ведомство ответило американцам предельно лаконично и выразительно: Mind your own business ("Занимайтесь своими делами").

Напомним, бывший корреспондент "Ведомостей" и "Коммерсанта" Иван Сафронов был арестован по подозрению в государственной измене. По словам его адвоката, следствие полагает, что Сафронов передавал информацию спецслужбам Чехии, "ниточки" от которых тянутся к США.