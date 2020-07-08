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Симоньян обратилась к посольству США: "Закройте уже пасть, правда..."

08 июля 2020, 21:00  •  61 • Политика
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к посольству США в Москве с просьбой "закрыть рот" после того как американские дипломаты упрекнули Россию за аресты журналистов.
Официальный представитель посольства США Ребекка Росс заявила, что Вашингтон наблюдает в России "арест за арестом". Она обвинила Москву в подготовленной атаке на "свободу прессы", подразумевая дело Ивана Сафронова.
Симоньян в ответ заявила, что заявления о покушении на "свободу прессы" звучат особенно цинично в свете многочисленных арестов журналистов в самих США. Только за время беспорядков на территории Штатов было арестовано 58 журналистов, более 470 пострадали от рук полиции.
Закройте уже пасть, правда. И не открывайте, пока не перепишете методички. Так, чтобы вашим курьерам можно было работать, соблюдая хоть минимальную иллюзию связи с реальностью. Иначе совсем смешно получается, - пишет главред RT в Telegram.
Скриншот: Telegram/Маргарита Симоньян
На "беспокойство" американского посольства также успело отреагировать Министерство иностранных дел России. Внешнеполитическое ведомство ответило американцам предельно лаконично и выразительно: Mind your own business ("Занимайтесь своими делами").
Напомним, бывший корреспондент "Ведомостей" и "Коммерсанта" Иван Сафронов был арестован по подозрению в государственной измене. По словам его адвоката, следствие полагает, что Сафронов передавал информацию спецслужбам Чехии, "ниточки" от которых тянутся к США.

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