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Симоньян о признании Донбасса: "По лицу Начальника видно, что он все уже решил"

21 февраля 2022, 18:45  •  221 • Политика
Продолжается внеочередное заседание Совета Безопасности России, где обсуждается главный вопрос: признание независимости республик Донбасса.
Каждый из членов Совета Безопасности России в ходе сегодняшнего заседания говорит о своей позиции по признанию независимости республик Донбасса. Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять решение. Кроме того, прошение приняли депутаты Госдумы России.
Выслушав всех членов Совета Безопасности России, Владимир Путин Путин примет решение. Впрочем, редактор RT Маргарита Симоньян полагает, что все решения Путин уже принял и теперь согласовывает свою позицию с Совбезом:
По лицу Начальника видно, что он все уже решил, - написала Симоньян в телеграм-канале.
Напомним, Царьград ведёт прямую трансляцию заседания Совета Безопасности.

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