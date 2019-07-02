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Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского
02 июля 2019, 15:24 • 98 • Украина
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому на украинском языке с просьбой помочь освобождению руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
«Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это», — написала она на украинском языке в своём Telegram-канале.
Ранее Кирилл Вышинский заявил, что его дело позорит Украину.
Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене.
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