Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому на украинском языке с просьбой помочь освобождению руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это», — написала она на украинском языке в своём Telegram-канале.

Ранее Кирилл Вышинский заявил, что его дело позорит Украину.

Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене.