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Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами
06 августа 2020, 06:05 • 127 • В мире
Президент Армении подписал закон об ограничении вещания иностранных телеканалов, в том числе российских. На это главред RT Маргарита Симоньян, ранее раскритиковавшая власти республики, отреагировала лаконично тремя буквами. "Ч.Т.Д", - написала она в телеграм-канале.
Власти Армении намерены ограничить вещание ряда иностранных телеканалов. Под запрет попадут в том числе российские каналы. Решение утверждено ранее президентом страны.
Сейчас в Армении в общественном мультиплексе доступны пять иностранных телеканалов, четыре из которых на русском языке.
Посольство России уже отреагировало на инициативу армянской стороны, выразив готовность к переговорам.
Главред RT Маргарита Симоньян, которая ранее написала скандальный пост, адресованный властям Армении, на новость об ограничении вещания ряда каналов отреагировала в своём телеграм-канале.
Она всего тремя буквами показала отношение к происходящему.
"Ч.Т.Д", - написала Симоньян кратко, что обозначает выражение "что и требовалось доказать".
Ранее журналистка попеняла премьеру Армении Николу Пашиняну за его высказывания 2005 года.
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