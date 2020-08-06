Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами

Власти Армении намерены ограничить вещание ряда иностранных телеканалов. Под запрет попадут в том числе российские каналы. Решение утверждено ранее президентом страны.

Сейчас в Армении в общественном мультиплексе доступны пять иностранных телеканалов, четыре из которых на русском языке.

Посольство России уже отреагировало на инициативу армянской стороны, выразив готовность к переговорам.

Главред RT Маргарита Симоньян, которая ранее написала скандальный пост, адресованный властям Армении, на новость об ограничении вещания ряда каналов отреагировала в своём телеграм-канале.

Она всего тремя буквами показала отношение к происходящему.

"Ч.Т.Д", - написала Симоньян кратко, что обозначает выражение "что и требовалось доказать".

Ранее журналистка попеняла премьеру Армении Николу Пашиняну за его высказывания 2005 года.