Симоньян: Канадцы узнали, что RT вещает в Сети, и у них случился “омайгад”

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Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала истерику канадских чиновников, которые узнали о том, что RT продолжает вещание.

В своем твиттере главред Russia Today Маргарита Симоньян написала про то, что сейчас канадские министры осознали, что RT не прекратил свое вещание. Более того, оказывается, контент RT доступен в кабельных сетях.

“У министров случился омайгад, - пишет Симоньян. - Теперь будут расследовать нас на предмет того, как мы смогли проникнуть в канадское кабельное вещание”.

Симоньян саркастически отнеслась к этому, отметив, что министры будут озабочены тем, не нарушает ли контент RT “хрупкую конституцию канадского мироздания”.