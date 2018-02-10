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Симоньян: Канадцы узнали, что RT вещает в Сети, и у них случился “омайгад”
10 февраля 2018, 16:09 • 158 • В мире
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала истерику канадских чиновников, которые узнали о том, что RT продолжает вещание.
В своем твиттере главред Russia Today Маргарита Симоньян написала про то, что сейчас канадские министры осознали, что RT не прекратил свое вещание. Более того, оказывается, контент RT доступен в кабельных сетях.
“У министров случился омайгад, - пишет Симоньян. - Теперь будут расследовать нас на предмет того, как мы смогли проникнуть в канадское кабельное вещание”.
Симоньян саркастически отнеслась к этому, отметив, что министры будут озабочены тем, не нарушает ли контент RT “хрупкую конституцию канадского мироздания”.
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