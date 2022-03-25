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Симоньян и Скабеева попали в "чёрные списки" Австралии
25 марта 2022, 05:10 • 172 • Политика
Власти Австралии ввели санкции против русских журналистов. В "чёрных списках" Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян и ещё 20 их коллег.
Министерство внутренних дел Австралии распространило письмо с сообщением о введении нового пакета автономных санкций. Они коснутся 22 сотрудников средств массовой информации России.
Под санкции попали главред RT Маргарита Симоньян, её супруг, режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян, журналист "России-1" Ольга Скабеева. В "чёрных списках" Австралии также оказались имена сотрудников информационных агентств "Инфорос" и NewsFront, а также электронного издания "Фонд стратегической культуры".
23 февраля Маргариту Симоньян за "позитивное отношение к аннексии Крыма и действиям сепаратистов в Донбассе" внёс в санкционные списки Евросоюз. Ограничительные меры тогда же коснулись и Владимира Соловьёва. ЕС обвинил его во "враждебном отношении к Украине".
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