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Симметрия и асимметрия ответов. Где же российский парк Римини?

27 июля 2019, 07:09  •  89 • Аналитика
Италия в миниатюре, Россия в миниатюре. Начнем с того, о чем постоянно говорят с высоких трибун наши вожди и пишут авторы «Военного обозрения». С противостояния. По линиям Восток — Запад, Север — Юг, словом, о «тягах-перетягах». Большой стране хочется быть в числе лидеров, и это понятно. Но непонятно, почему этого до сих пор не получилось. Не было этого при царях-батюшках, не было при верных ленинцах-генсеках, нет и сейчас, хотя «Россия встает с колен». Изобретаются самые разные объяснения и предлагаются самые разные варианты исправления ситуации. Симметричные и несимметричные ответы, устрашающее оружие и все такое. Некоторых вещей я лично просто не понимаю. Люди везде и всегда люди. Зачем тратить огромные деньги на ракеты, ржавеющие в шахтах, когда «шкатулку с брильянтами» никто не отменял. Их блеск никого не сведет с ума и решит голосование в любую пользу. То же с журналистами… Уж как они поносили Россию при Петре Первом. Но нашли выход. Предложили наиболее злобным пасквилянтам небольшие (!) «дачи» (не земельные участки с домиком, а подношения в виде талеров!), и те не только с радостью их приняли, но и резко изменили свой тон в отношении России. Мы же пишем, что «там» за деньги продадут мать родную… Пишем? Пишем! Но не надо нам «ихнюю родную мать», давайте купим их мнение. А кто откажется – пусть утонет в ванне, такое бывает. Или у нас разучились это делать? Но нет… Старые «добрые» опыты у нас чаще всего игнорируются, но зато придумываются новые. Зачем, когда и так все известно. Все! Женщина, одетая в красное и с декольте до пупка, всегда будет доминировать над простушкой в сером и с пуговками на спине, дорогая машина над «копейкой», вилла на Лазурном берегу над избой в деревне, а бакалавр из Йеля над выпускником ПТУ. Здесь начнутся замечания, что бывает и иначе, но в целом «закон больших чисел» говорит, что это именно так. А еще он говорит, что невозможно доминировать в мире, если у твоих пенсионеров пенсия в 14000 считается хорошей, тогда как в проигравшей войну Германии – у мужчин пенсия 1000 евро, у женщин – 500. Да, налоги… тыры-пыры, да… Но все равно у них остается на руках больше, чем у нас, хоть так считай, хоть эдак.


Хорошо известно, что отвечать на враждебные происки надо эффективно. И не стесняться заимствовать. В том числе и в области культуры. Пропагандировать свою страну. В Италии есть парк «Италия в миниатюре». А вот у нас такого нет! Поэтому давайте там побываем и все хорошенько посмотрим. Вот так выглядит один из участков этого замечательного парка.



А можно куда эффективнее!


Огромное воздействие на людей оказывает культура. Ну разъезжает по странам мира наш балет, ансамбль песни и пляски РА, выставки из Эрмитажа. Но это все не то, капля в море. Люди, как это ни банально звучит, привыкли к привычному. А всегда ли мы можем им это «привычное» (да еще и воздействующее на сознание и подсознание!) дать? В прошлом, увы, не умели, а сейчас, видимо, «опять денег нет», хотя на некоторые объекты никаких денег жалеть бы не стоило. В последнее время у нас появились отличные военные музеи, современные богатые, о которых очень интересно пишут на «ВО». Но… это опять оружие, это опять убийство. А надо бы совсем не это, вернее – не только это! И поучиться нам опять же есть у кого!!!


Здесь есть «горы»…



И много «воды» с кораблями и яхтами.



А увидеть все это вблизи и не устать вам поможет монорельсовая дорога!


Римини и «Италия в миниатюре»


Вот, например, солнечная Италия. Известный курорт Римини. Там наши люди и одеваются буквально с ног до головы, и купаются, хотя это место для пляжного отдыха не слишком хорошее. Но зато из Римини можно съездить в разные интересные места. По сути, посмотреть всю Северную Италию. И мало того, отдыхая в Римини, можно побывать в старейшем итальянском парке «Италия в миниатюре». Это поистине удивительное место, причем слово «миниатюра» пусть в заблуждение вас не вводит: площадь парка составляет 85 000 квадратных метров, то есть он совсем не мал, но главное – это расположенные на его территории абсолютно точные копии самых главных достопримечательностей не только самой Италии, но и всей Европы. Всего их там 270, причем они выполнены в разных масштабах, какие-то больше, какие-то меньше.


Вроде бы и не слишком известное строение, однако оно здесь есть…



И этот замок на скале тоже. Ходи и изучай итальянское оборонное зодчество…


Ежегодно этот парк посещает более полумиллиона туристов и – вы только подумайте, какое впечатляющее воздействие производят его сооружения и на детей, и на взрослых! Одних только дворцов Венеции в нем 119. Так что можно туда и не ездить и тем не менее все посмотреть, и привести с собой их фотографии: «А вот это я в Венеции!» и соседские Маньки и Дуньки так и не узнают, что снято ведь совсем не то. Большинству ведь (и это отнюдь не только у нас, тенденция эта повсеместная!), что «Дворец дожей», что «крыто рогожей».



Просто римский форум. Не очень впечатляет, не так ли?!



И Колизей… ну как можно без него?! Хотя антураж у него довольно-таки странный…



Зато любителям «поиграть в железную дорогу» здесь раздолье. Все движется, кроме… фигурок людей!


Когда мечта претворяется в жизнь!


Интересно, что парк этот был открыт довольно давно, а именно в 1970 году, как раз, когда у нас в СССР была масса всяких достижений и наметилась тенденция к разрядке международной напряженности. Увеличился и поток туристов СССР. Но… ничего подобного у нас построено не было. Хотя лучшей рекламы нашим прекрасным просторам и мастерству нашего народы было бы и не сыскать. Один макет Байконура чего бы стоил!!! Впрочем, парк в Италии был сделан не на государственные, а на частные деньги. Иво Рамбальди, итальянский бизнесмен, с детства мечтал о том, чтобы иметь игрушечный город, и, когда у него завелись деньги, он решил воплотить свою мечту в жизнь. Но только у него получился не просто сказочный город, а самый настоящий «объект культурно-воспитательного значения», сделавший честь и ему, и городу Римини.


Очень интересен римский цирк в городе Верона. Его превратили в оперный зал под открытым небом. Причем, здесь он представлен с декорациями в опере Верди «Аида».



Причем здесь не только декорации и кресла, но и оркестр, зрители и актеры. Так и кажется, что сейчас запоют: «О, Радамес!»



А это знаменитый Миланский собор!



Замок Сермионе в Ломбардии на озере Гарда (о нем мы непременно расскажем поподробнее, он того стоит!)


Ведь только здесь, гуляя среди миниатюрных дворцов и знаменитых архитектурных сооружений, вы можете одновременно увидеть и римский Колизей, и венецианский Дворец Дожей, посмотреть Эйфелеву башню и огромный Миланский вокзал.


Ну, а это всем известная Русалочка из Копенгагена!


Сооружение большой сложности!


Естественно, что на изготовление всех этих миниатюр было затрачено много времени и сил, и «удовольствие» это было не из дешевых. Над каждым сооружением группа специалистов трудилась как минимум по полгода. И, конечно, очень остро встал вопрос материалов. Чтобы минимизировать воздействие погоды, в качестве материала для их изготовления была выбрана эпоксидная смола, соответствующим образом обработанная и раскрашенная. Причем в самом начале в парке было всего лишь 50 экспонатов, а сегодня в общей сложности их более 270, то есть работа по расширению парка идет непрерывно!


Есть здесь и здания в значительно большем масштабе…



Знаменитый мост Риальто. Так вот сразу и не сообразишь, что он совсем не в Венеции!


Причем статичные макеты зданий и сооружений здесь дополняются движущимися моделями. Нажимаешь кнопку на пульте управления у Миланского вокзала и по железнодорожным пулям начинают курсировать миниатюрные поезда, по акватории порта снуют пароходики, «ревут турбинами» самолеты в аэропорту…


Типичный «венецианский пейзаж». По среднему каналу плывет туристический катер.


Интересно, что масштаб сооружений в парке различается от 1:25 до 1:50. Это дает возможность рассмотреть даже самые мелкие детали самых известных архитектурных творений итальянского зодчества.


Собор Св.Марка в Венеции. Как видите, не так уж он и мал, если рядом с ним поставить рослого мужчину шести футов ростом!


Поскольку территория парка, как уже отмечалось, очень даже невелика, над ней проложена монорельсовая дорога и всеми сооружениями вы можете любоваться из окна мини-поезда с кондиционером. И кроме Колизея, собора Санта-Мария-дель-Фьоре, Пизанской и Туринской башен, можно будет увидеть и Бельведер в Вене, и сказочный замок Нойшванштайн, Афинский акрополь и даже… весьма «масштабный» памятник Русалочке из Копенгагена…


Пизанская башня здесь высотой с человеческий рост.



А теперь представим, сколько все это стоит, ведь, например, вот эта Эйфелева башня сделана в точном соответствии с башней в Париже. Все ее детали нужно было изготовить из пластика. Затем заформовать их в виксинт. Потом отлить из смолы. Собрать саму конструкцию, а потом еще и покрасить. И красить ее приходится регулярно, что тоже стоит денег. Однако игра стоит свеч – 500000 туристов за год отличный показатель!



Вот так выглядят дома в Венеции, причем смоделирована даже гондола с пассажирами. Единственно, что выдает ее масштаб – прозрачная вода, которая в самой Венеции густо зеленого цвета.!


Даже в Венецию ездить не надо!


Особняком стоит экспозиция «Венеция в миниатюре». Во-первых, ее здания самые крупные, так что рядом с ними можно походить, постоять и рассмотреть во всех деталях. Во-вторых, здесь же проложен знаменитый Большой канал, по которому туристов катают на лодке. Причем канал устроен очень интересно. В нем три полосы: две крайние к берегу выполнены в масштабе зданий, здесь стоят гондолы с гондольерами, но… мелко. Центральная часть «канала» имеет приличную глубину и предназначена для катеров с туристами. То есть проплывая по тему, вы как бы самым настоящим образом плывете по-настоящему большому канала и… можете вести с борта катера эффективную фотосъемку. Так, как если бы вы внимали город ранним-ранним утром, когда все туристы еще спят…


Даже ранним утром людей в этом парке хватает, да и как же в нем не побывать?!


Все удовольствия для бамбино!


Так что, будете в Римини, обязательно посетите этот парк, и, учитывая его масштабы, выделите на это целый день. Впрочем, особенно если вы пришли туда с детьми, скучать вам не придется. Для них там есть парк с динозаврами, картинговый трек, водная трасса и даже научный центр, где им помогут поставить самый настоящий физический опыт. Как говорится – в Италии все для бамбино! А платите, вы, кстати, только за вход, все развлечения в парке входят в стоимость билета.

Автобус № 8 идет туда прямо от вокзала в Римини – это для тех, кто там не живет, а только лишь приедет. Забавно, что есть скидки для посетителей по их росту – детей меньше метра вход бесплатный. А для детей ростом от 1 м до 140 см цена билета снижается от 8 до 17 евро (меньше зимой и больше летом). Ну, а для взрослых в разное время года цена «вполне божеская» от 23 до 16 евро.


И каких только сооружений здесь нет. Вот бы и нам такой, а? Ведь что такое Италия и что такое Россия. Пора бы уж иметь что-то подобное и нам!


Деньги и культура


Замечательно, не правда ли? А теперь… почему бы и нам «симметрично не ответить» и на этот вызов «нехорошего Запада», нашей культурой, не ударить по «ихней»? Создать и у себя аналогичную «Россию в миниатюре» и чтобы там были и церкви в Кижах, и «половецкие бабы», и Кремль с Царь-пушкой и Царь-колоколом (ну как же без них), и собор Василия Блаженного, и останкинская телевышка, и космодромы Байконур и Восточный, ну и разумеется, Крымский мост. И чтобы как только у нас начиналась бы строительство чего-то монументального, так этот же самый объект возводился бы и здесь, причем даже в режиме реального времени. Страна-то велика! Не всякий турист поедет из Москвы на Дальний Восток, а тут все зримо, все перед глазами. Можно было бы соорудить «Аллею памятников», с самыми впечатляющими монументами России опять же в масштабе, а кормить людей в огромном ресторане-самолете «Илья Муромец» с кухней всех ведущих авиакомпаний мира, как если бы вы летели из Парижа в Бангок, из Москвы в Нью-Йорк, или из Лондона в Рио-де-Жанейро. Уверен, и униформу для официанток, и меню, и фирменные приборы, все авиаперевозчики представили бы бесплатно за одну только лишь их рекламу. А нам и «информационный повод», и выгода, и деньги за экзотику, да и «пожрать» у нас народ любит. Опять же знакомство с чужой культурой, взаимопроникновение и рост толерантности за деньги самих визитеров – почему бы и нет?!

Во времена СССР такое нужно было бы сделать ради идеологии, сегодня такое вполне можно сделать ради хороших денег и управления общественным мнением!
Вячеслав Шпаковский

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