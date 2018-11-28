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Симферопольский суд сегодня изберет меру пресечения еще девяти задержанным украинским морякам

28 ноября 2018, 15:24  •  51 • В России

Киевский районный суд Симферополя сегодня, 28 ноября, изберет меру пресечения девяти украинским морякам, задержанным после провокации в Керченском проливе.

Перед судом предстанет офицерский состав. В частности, среди них - командир катера "Никополь" Богдан Небылица, офицер Владимир Лисовой. Также изберут меру пресечения морякам Юрию Безъязычному, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Олегу Мельничуку, Евгению Семидоцкому, Андрею Драчу.

Как передает корреспондент КП-Крым из зала суда, заседания уже начались, в настоящее время слушается дело в отношении 34-летнего офицера Вооруженных Сил Украины Владимира Лисового, который служил на буксире "Яны Капу". Его родители живут в Крыму. Защита просит о домашнем аресте.

Киевский районный суд Симферополя сегодня продолжит избирать меру пресечения украинским морякам.

Лисовой ждет вердикта судаФото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Я следовал указу. За 3 мили капитан предупредил о том, что мы мирно хотим пройти пролив, назвал позывной. После этого за 2 часа по приказу о плавании в Керченском проливе старший попросил предоставить лоцмана. Мы ничего не нарушали, - оправдывался Лисовой.

Напомним, во вторник уже избрали меру пресечения 15 задержанным морякам. Двенадцать из них доставили в Симферополь, в Киевский районный суд. Еще трое получили легкие ранения в ходе задержания и находились в керченской больнице, поэтому им меру пресечения определил Керченский городской суд. Все задержанные будут ждать суда в СИЗО, их арестовали сроком на два месяца - до 25 января 2019 года.

Как сообщалось, рано утром 25 ноября два военных катера ВМС Украины «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» двигались по направлению к Керченскому проливу, не реагируя на требования российских пограничников остановиться. Сотрудникам погрануправления пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителей. По данным ФСБ, украинские военные осуществили провокацию в Керченском проливе по прямому указанию Киева.

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