Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завет-Д" позволит российской артиллерии видеть замаскированные цели —...
«Американская демократия стала нежизнеспособной»: Виктор Бут прокомментировал ос...
«Спасибо за кремлеботов, Запад!»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — об аб...
После ракетного удара близ Дамаска Израиль объявил о перехвате сирийской ракеты
Главная / Украина

Симферопольский эксперимент: в России сообщили о неудавшихся планах США по созданию биолаборатории в Крыму

26 декабря 2018, 01:39  •  37 • Украина
США планировали открыть биологическую лабораторию в Симферополе, однако реализации этого сценария помешало воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Такое заявление в ходе брифинга сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В последние годы на постсоветском пространстве растёт число созданных на средства Пентагона биологических лабораторий — сейчас их порядка 50. Причём, согласно имеющимся данным, под руководством американских военных там проводятся работы по изучению особо опасных патогенов и смертельных заболеваний. Одна из таких лабораторий (Центр имени Лугара под Тбилиси) оказалась в центре внимания ещё в сентябре 2018 года, когда о возможном проведении в ней экспериментов над людьми сообщил экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. Однако с тех пор ни он, ни российская сторона не получили должной реакции от международных организаций на запрос о деятельности этого центра.
 
В Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, Грузия © NCDC Georgia
 

Соединённые Штаты планировали создать в Крыму биологическую лабораторию наподобие Центра имени Лугара в Грузии, однако реализации этого сценария помешали события 2014 года и воссоединение полуострова с Россией. Такое заявление в ходе брифинга в Москве сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня на Украине 11 лабораторий США, и они модернизированы на средства Пентагона. Предполагалось строительство такой лаборатории и в Симферополе. В 2014 году, после присоединения Крыма к России и формирования службы на полуострове, на территории бывшей когда-то советской противочумной станции нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови от людей», — рассказала Попова, выступая в МИА «Россия сегодня» с брифингом на тему «Об актуальных угрозах биологической безопасности».

«Эта противочумная станция перестала быть исследовательской и очаговой, она стала только пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу», — отметила глава Роспотребнадзора.

По её словам, биоматериал был полностью подготовлен к отправке — и только воссоединение полуострова с Российской Федерацией в марте 2014 года помешало реализации этого проекта. Попова также обратила внимание на то, что на этой же противочумной станции хранились документы, согласно которым в Симферополе планировалось открытие лаборатории, аналогичной центру в грузинской Алексеевке (Центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, в котором могли проводиться эксперименты над людьми). Попова подчеркнула, что появление подобного объекта в такой стратегической точке, как Крым, создало бы дополнительные очень высокие биологические риски для всего региона.

Напомним, в сентябре 2018-го бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал, что попавшие к нему документы о деятельности лаборатории США под Тбилиси могут свидетельствовать о проведении там американцами опытов над людьми.

В частности, согласно опубликованным документам, только в один день, 30 декабря 2015 года, в центре умерли 24 из 30 добровольцев, которые проходили в нём «экспериментальное лечение от гепатита C» по программе компании Gilead. Отмечается, что всего жертвами испытаний препарата Sovaldi американской фирмы Gilead Sciences (одним из основных акционеров которой является экс-глава Пентагона Дональд Рамсфельд) стали 73 человека. То есть после смерти 24 человек в декабре 2015-го эксперименты были продолжены, что привело к гибели ещё 49 человек.

В Минобороны РФ подчёркивали, что такое число смертельных случаев не фиксируется даже в инфекционных стационарах во время масштабных эпидемий. По информации оборонного ведомства, в открывшемся в 2011 году Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара размещены лаборатории Пентагона, которые реализуют четыре проекта по изучению особо опасных патогенов, включая атипичную чуму, зоонозные поксвирусные инфекции и конго-крымскую геморрагическую лихорадку.

Военные предприятия Украины попали в список санкций России

«Эти заболевания могут нанести непоправимый вред здоровью человека. Это смертельные инфекции», — подчеркнула Попова на брифинге.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в июле 2018 года группа российских школьников во время отдыха в грузинском посёлке Местиа заболела гемолитико-уремическим синдромом (ГУС). Тогда дети были госпитализированы и эвакуированы в Россию, где прошли курс интенсивной терапии, включая гемодиализ. Причём один из школьников до сих пор находится на домашнем обучении в связи с тяжестью состояния.

При этом, по данным грузинского Минздрава, если в предыдущие годы случаи заражения энтерогеморрагической кишечной палочкой были единичными, то только за девять месяцев 2018 года число заболевших ГУС достигло 57 (около половины — в Тбилиси). Российские учёные исследовали возбудитель заболевания и выяснили, что такой вариант бактерий ранее не был описан и представлен в генетическом банке.

«Да, он похож на возбудитель вспышки 2011 года в Европе, а я напомню, было более 4 тыс. пострадавших и 50 погибших... но он не абсолютно такой же. Конечно же, это вызывает у нас определённые вопросы, на которые сегодня нет ответов», — заявила Попова.

«Наши эксперты не исключают возможности искусственного изменения этого штамма», — отметила она.

  • Проектная документация нового корпуса Центра имени Лугара
  • © ge2018.wordpress.com

Страна как испытательный полигон

УПЦ МП обратится в Конституционный суд Украины из-за закона о переименовании

Глава Роспотребнадзора констатировала, что в последние годы на постсоветском пространстве растёт число построенных и модернизированных на средства Пентагона биологических лабораторий. Речь идёт о 11 лабораториях на Украине, 10 объектах в Грузии, таком же количестве в Казахстане, восьми центрах в Азербайджане, семи — в Армении и трёх лабораториях в Узбекистане, которые проводят исследования с биологически опасными патогенами. Причём по меньшей мере часть из них создана и финансируется в рамках реализуемой в отношении России и стран СНГ программы Нанна — Лугара, изначально направленной на «совместное уменьшение угрозы» от оружия массового поражения.

Интересно, что при создании лабораторий и проведении подобных исследований Соединённые Штаты придерживаются примерно одного и того же алгоритма действий. За упразднением национальной санитарно-эпидемиологической службы страны следует отказ от вакцинации (в том числе сельскохозяйственных животных) против опасных заболеваний, что ведёт к росту числа заболевших и появлению предложения об экспериментальном вакцинировании человека.

Примером подобного разрушения национальных контрольных служб в области санитарно-эпидемиологического благополучия и биологической безопасности может служить Украина.

«Когда-то на Украине работала слаженная система, которая защищала здоровье населения от различных биологических угроз. Сегодня на Украине эпидемия кори, неблагополучие по полиомиелиту, чрезвычайная ситуация по туберкулёзу и дифтерии», — констатировала Попова.

При этом охват иммунизацией и вакцинацией населения страны не превышает 40%, тогда как он должен составлять не менее 95%. Так, согласно официальным данным Центра общественного здоровья при Минздраве Украины, только за неделю 11—18 декабря в стране выявлено 2652 случая заболевания корью. Всего же с начала года на Украине заболели почти 50 тыс. человек (более 31 тыс. детей), из них 16 человек скончались от осложнений кори.

Ещё в конце ноября российские власти усилили санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной из-за высокого уровня заболеваемости там туберкулёзом, коклюшем, полиомиелитом, гриппом и другими опасными инфекциями.

  • Лаборатория биологических исследований
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Ryan

Генный драйв

Более 200 физлиц и организаций: правительство России расширило контрсанкции против Украины

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что озабоченность российской стороны также вызывают бурное распространение в последние годы вируса Зика и активное изучение американскими специалистами новейших достижений синтетической биологии, включая «генный драйв» — эксперименты с насекомыми — переносчиками болезней, позволяющие распространять определённый набор генов по всей популяции вида.

Кроме того, американские специалисты разработали технологии и зарегистрировали ряд патентов на специальные беспилотные средства для доставки и распространения кровососущих насекомых. Из-за имеющихся рисков Россия ежегодно проводит масштабные превентивные мероприятия по обработке своих территорий от переносчиков опасных заболеваний.

Попова также рассказала, что проведённый российскими учёными в Африке анализ вспышки заболевания геморрагической лихорадкой Эбола в 2014 году показал два различных направления развития генома вируса — типичное и атипичное, имевшее чрезмерно резкое и значительное изменение для этого вируса. Причём вспышка заболевания последовала вскоре за выводом из Сьерра-Леоне американских военных специалистов. Однако мировая общественность практически не отреагировала на публикацию этих данных.

«Стенания без содержания»: в Киеве опасаются утраты документов о «принадлежности» Крыма Украине

В связи с этим обращает на себя внимание тот факт, что США до сих пор остаются единственной страной мира, которая не ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии.

«Таким образом, мы сегодня видим активность во всём мире и наблюдаем ряд непрозрачных историй, которые связаны с обеспечением биологической безопасности. К сожалению, мы на сегодняшний день не получили адекватного объяснения и оценок со стороны США, международных организаций, которые проводят закрытые совещания в связи с обнародованием тех или иных документов (в частности, документов Игоря Гиоргадзе), но не принимают никаких мер», — констатировала Попова.

Об отсутствии каких-либо разъяснений относительно деятельности лаборатории имени Лугара ранее, 19 декабря, заявили как замглавы российского МИД Григорий Карасин, так и сам экс-глава госбезопасности Грузии.

«Вместо каких-либо внятных ответов на поставленные мной вопросы посыпались несуразные обвинения чуть ли не в фальсификации фактов, лжи и пропаганде. Это было первым ожидаемым разочарованием», — заявил Гиоргадзе.

По его словам, он не получил ответа на свой запрос по опубликованным документам ни от одной из 108 международных организаций, к которым обратился с этим вопросом.

При этом в середине ноября руководитель грузинского Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил, что «международные эксперты» провели мониторинг на территории Центра имени Лугара и не обнаружили там «ничего незаконного». Отметим, что российские эксперты не принимали участия в этих мероприятиях, поскольку отмечалось, что проверка «готовится с целью ввести в заблуждение международное сообщество относительно подлинного статуса этого объекта».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
37
Источник
Похожие новости
25 декабря 2018, 12:39
«Стенания без содержания»: в Киеве опасаются утраты документов о «принадлежности» Крыма Украине
25 декабря 2018, 12:39
Порошенко объяснил автокефалию планом по избавлению от влияния России
26 декабря 2018, 01:39
Симферопольский эксперимент: в России сообщили о неудавшихся планах США по созданию биолаборатории в Крыму

25 декабря 2018, 22:25
Военные предприятия Украины попали в список санкций России
25 декабря 2018, 12:39
УПЦ МП обратится в Конституционный суд Украины из-за закона о переименовании
25 декабря 2018, 15:54
Список санкций России против Украины расширен более чем на 200 лиц
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
22 декабря 2018, 23:09
Теперь иск против России сможет выиграть любой желающий
19 декабря 2018, 10:24
″Жалкий косплей″: Коц ответил Порошенко Путиным с невестами
25 декабря 2018, 03:09
"Будет много жертв": На прорыв в Керченский пролив пойдут тяжеловооруженные корабли – хакеры
19 декабря 2018, 03:54
Забили до смерти: В украинской тюрьме убили русского добровольца Валерия Иванова
23 декабря 2018, 08:54
"Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова": Обнародован список стран, не поддержавших Россию в ООН
22 декабря 2018, 00:24
Иран оказал "ракетный приём" появившемуся в Персидском заливе авианосцу ВМС США
22 декабря 2018, 03:39
"Может отправить на дно весь флот США": Западные СМИ встревожились из-за фрегата России в Азовском море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.