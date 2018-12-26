Симферопольский эксперимент: в России сообщили о неудавшихся планах США по созданию биолаборатории в Крыму

США планировали открыть биологическую лабораторию в Симферополе, однако реализации этого сценария помешало воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Такое заявление в ходе брифинга сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В последние годы на постсоветском пространстве растёт число созданных на средства Пентагона биологических лабораторий — сейчас их порядка 50. Причём, согласно имеющимся данным, под руководством американских военных там проводятся работы по изучению особо опасных патогенов и смертельных заболеваний. Одна из таких лабораторий (Центр имени Лугара под Тбилиси) оказалась в центре внимания ещё в сентябре 2018 года, когда о возможном проведении в ней экспериментов над людьми сообщил экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. Однако с тех пор ни он, ни российская сторона не получили должной реакции от международных организаций на запрос о деятельности этого центра.

Соединённые Штаты планировали создать в Крыму биологическую лабораторию наподобие Центра имени Лугара в Грузии, однако реализации этого сценария помешали события 2014 года и воссоединение полуострова с Россией. Такое заявление в ходе брифинга в Москве сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня на Украине 11 лабораторий США, и они модернизированы на средства Пентагона. Предполагалось строительство такой лаборатории и в Симферополе. В 2014 году, после присоединения Крыма к России и формирования службы на полуострове, на территории бывшей когда-то советской противочумной станции нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови от людей», — рассказала Попова, выступая в МИА «Россия сегодня» с брифингом на тему «Об актуальных угрозах биологической безопасности».

«Эта противочумная станция перестала быть исследовательской и очаговой, она стала только пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу», — отметила глава Роспотребнадзора.

По её словам, биоматериал был полностью подготовлен к отправке — и только воссоединение полуострова с Российской Федерацией в марте 2014 года помешало реализации этого проекта. Попова также обратила внимание на то, что на этой же противочумной станции хранились документы, согласно которым в Симферополе планировалось открытие лаборатории, аналогичной центру в грузинской Алексеевке (Центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, в котором могли проводиться эксперименты над людьми). Попова подчеркнула, что появление подобного объекта в такой стратегической точке, как Крым, создало бы дополнительные очень высокие биологические риски для всего региона.

Напомним, в сентябре 2018-го бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал, что попавшие к нему документы о деятельности лаборатории США под Тбилиси могут свидетельствовать о проведении там американцами опытов над людьми.

В частности, согласно опубликованным документам, только в один день, 30 декабря 2015 года, в центре умерли 24 из 30 добровольцев, которые проходили в нём «экспериментальное лечение от гепатита C» по программе компании Gilead. Отмечается, что всего жертвами испытаний препарата Sovaldi американской фирмы Gilead Sciences (одним из основных акционеров которой является экс-глава Пентагона Дональд Рамсфельд) стали 73 человека. То есть после смерти 24 человек в декабре 2015-го эксперименты были продолжены, что привело к гибели ещё 49 человек.

В Минобороны РФ подчёркивали, что такое число смертельных случаев не фиксируется даже в инфекционных стационарах во время масштабных эпидемий. По информации оборонного ведомства, в открывшемся в 2011 году Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара размещены лаборатории Пентагона, которые реализуют четыре проекта по изучению особо опасных патогенов, включая атипичную чуму, зоонозные поксвирусные инфекции и конго-крымскую геморрагическую лихорадку.

Военные предприятия Украины попали в список санкций России «Эти заболевания могут нанести непоправимый вред здоровью человека. Это смертельные инфекции», — подчеркнула Попова на брифинге.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в июле 2018 года группа российских школьников во время отдыха в грузинском посёлке Местиа заболела гемолитико-уремическим синдромом (ГУС). Тогда дети были госпитализированы и эвакуированы в Россию, где прошли курс интенсивной терапии, включая гемодиализ. Причём один из школьников до сих пор находится на домашнем обучении в связи с тяжестью состояния.

При этом, по данным грузинского Минздрава, если в предыдущие годы случаи заражения энтерогеморрагической кишечной палочкой были единичными, то только за девять месяцев 2018 года число заболевших ГУС достигло 57 (около половины — в Тбилиси). Российские учёные исследовали возбудитель заболевания и выяснили, что такой вариант бактерий ранее не был описан и представлен в генетическом банке.

«Да, он похож на возбудитель вспышки 2011 года в Европе, а я напомню, было более 4 тыс. пострадавших и 50 погибших... но он не абсолютно такой же. Конечно же, это вызывает у нас определённые вопросы, на которые сегодня нет ответов», — заявила Попова.

«Наши эксперты не исключают возможности искусственного изменения этого штамма», — отметила она.

Проектная документация нового корпуса Центра имени Лугара

© ge2018.wordpress.com

Страна как испытательный полигон

Глава Роспотребнадзора констатировала, что в последние годы на постсоветском пространстве растёт число построенных и модернизированных на средства Пентагона биологических лабораторий. Речь идёт о 11 лабораториях на Украине, 10 объектах в Грузии, таком же количестве в Казахстане, восьми центрах в Азербайджане, семи — в Армении и трёх лабораториях в Узбекистане, которые проводят исследования с биологически опасными патогенами. Причём по меньшей мере часть из них создана и финансируется в рамках реализуемой в отношении России и стран СНГ программы Нанна — Лугара, изначально направленной на «совместное уменьшение угрозы» от оружия массового поражения.

Интересно, что при создании лабораторий и проведении подобных исследований Соединённые Штаты придерживаются примерно одного и того же алгоритма действий. За упразднением национальной санитарно-эпидемиологической службы страны следует отказ от вакцинации (в том числе сельскохозяйственных животных) против опасных заболеваний, что ведёт к росту числа заболевших и появлению предложения об экспериментальном вакцинировании человека.

Примером подобного разрушения национальных контрольных служб в области санитарно-эпидемиологического благополучия и биологической безопасности может служить Украина.

«Когда-то на Украине работала слаженная система, которая защищала здоровье населения от различных биологических угроз. Сегодня на Украине эпидемия кори, неблагополучие по полиомиелиту, чрезвычайная ситуация по туберкулёзу и дифтерии», — констатировала Попова.

При этом охват иммунизацией и вакцинацией населения страны не превышает 40%, тогда как он должен составлять не менее 95%. Так, согласно официальным данным Центра общественного здоровья при Минздраве Украины, только за неделю 11—18 декабря в стране выявлено 2652 случая заболевания корью. Всего же с начала года на Украине заболели почти 50 тыс. человек (более 31 тыс. детей), из них 16 человек скончались от осложнений кори.

Ещё в конце ноября российские власти усилили санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной из-за высокого уровня заболеваемости там туберкулёзом, коклюшем, полиомиелитом, гриппом и другими опасными инфекциями.

Лаборатория биологических исследований

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Генный драйв

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что озабоченность российской стороны также вызывают бурное распространение в последние годы вируса Зика и активное изучение американскими специалистами новейших достижений синтетической биологии, включая «генный драйв» — эксперименты с насекомыми — переносчиками болезней, позволяющие распространять определённый набор генов по всей популяции вида.

Кроме того, американские специалисты разработали технологии и зарегистрировали ряд патентов на специальные беспилотные средства для доставки и распространения кровососущих насекомых. Из-за имеющихся рисков Россия ежегодно проводит масштабные превентивные мероприятия по обработке своих территорий от переносчиков опасных заболеваний.

Попова также рассказала, что проведённый российскими учёными в Африке анализ вспышки заболевания геморрагической лихорадкой Эбола в 2014 году показал два различных направления развития генома вируса — типичное и атипичное, имевшее чрезмерно резкое и значительное изменение для этого вируса. Причём вспышка заболевания последовала вскоре за выводом из Сьерра-Леоне американских военных специалистов. Однако мировая общественность практически не отреагировала на публикацию этих данных.

В связи с этим обращает на себя внимание тот факт, что США до сих пор остаются единственной страной мира, которая не ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии.

«Таким образом, мы сегодня видим активность во всём мире и наблюдаем ряд непрозрачных историй, которые связаны с обеспечением биологической безопасности. К сожалению, мы на сегодняшний день не получили адекватного объяснения и оценок со стороны США, международных организаций, которые проводят закрытые совещания в связи с обнародованием тех или иных документов (в частности, документов Игоря Гиоргадзе), но не принимают никаких мер», — констатировала Попова.

Об отсутствии каких-либо разъяснений относительно деятельности лаборатории имени Лугара ранее, 19 декабря, заявили как замглавы российского МИД Григорий Карасин, так и сам экс-глава госбезопасности Грузии.

«Вместо каких-либо внятных ответов на поставленные мной вопросы посыпались несуразные обвинения чуть ли не в фальсификации фактов, лжи и пропаганде. Это было первым ожидаемым разочарованием», — заявил Гиоргадзе.

По его словам, он не получил ответа на свой запрос по опубликованным документам ни от одной из 108 международных организаций, к которым обратился с этим вопросом.

При этом в середине ноября руководитель грузинского Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил, что «международные эксперты» провели мониторинг на территории Центра имени Лугара и не обнаружили там «ничего незаконного». Отметим, что российские эксперты не принимали участия в этих мероприятиях, поскольку отмечалось, что проверка «готовится с целью ввести в заблуждение международное сообщество относительно подлинного статуса этого объекта».