Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
Главная / Украина

Силы специальных операций ВСУ готовятся штурмовать полуостров с территории Херсонской области

28 октября 2020, 15:20  •  212 • Украина
Это не плановые учения, как сообщает украинская пресса – это, как выразился командующий «объединёнными силами» ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, «отработка комплекса мер» по принудительному возвращению Крыма в состав Украины с привлечением сил специальных операций. После «отработки» силы спецназа останутся на границе с Крымом, чтобы в «назначенный час» вернуть полуостров Украине – силой оружия. Наев так и сказал – военные дождутся своего часа и выполнят приказ, который, похоже, им уже отдан.
Отработка захвата Крыма ведётся ВСУ «в тесном взаимодействии» с СБУ, национальной полицией, госслужбой по чрезвычайным ситуациям, национальной гвардией и государственной пограничной службой Украины. Наев не стал скрывать, что главной задачей военных является «отработка механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп противника», а «практическая составляющая отрабатывается ежедневно, как днём, так и ночью».
Вопрос один – когда? Когда украинская армия собирается штурмовать Крым силами бойцов спецопераций при поддержке целой уймы силовиков из других ведомств? Специалисты разъясняют, что к чему: если бы штурмовать Крым собирались, скажем, зимой, то и готовились бы к этому в холодное время года. Чтобы создать условия, максимально приближённые к боевым. Но готовиться начали осенью, а значит, и штурм состоится осенью. Едва ли военные на самом деле планируют отвоевать полуостров – слишком уж неудобное место они выбрали (открытая степь, простреливающаяся без особого труда). Но, во-первых, в истории есть случай успешного штурма Крыма с севера – дело было сто лет назад. Степь прекрасно простреливалась белыми, но красных это не остановило. А, во-вторых, кто сказал, что участники спецоперации должны непременно победить? Их главная задача – развязать военный конфликт Украины с Россией. И штурм Крыма – беспроигрышная реализация этой задачи. Странно, что в Крыму на украинскую провокацию не реагируют, хотя даже на пролёт над Чёрным морем вдалеке от российской границы французских «Миражей» реакция последовала незамедлительно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



212
Источник
Похожие новости
27 октября 2020, 20:05
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
27 октября 2020, 20:05
Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России
27 октября 2020, 23:45
В Славянске общественная деятельница попала в «котёл» за разговор на «мове»
28 октября 2020, 01:35
Выборы в Молдове: Майя Санду выдвигает ультиматум президенту
27 октября 2020, 20:05
Прозападная структура взбунтовалась и отказалась подчиняться украинским судам
27 октября 2020, 20:05
Зеленский взялся за уничтожение Украины- Муратов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2020, 01:20
Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
25 октября 2020, 04:50
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле сказал президент о Карабахе
24 октября 2020, 06:50
50 одновременных обысков — украинская полиция нагрянула к нацистам
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
26 октября 2020, 21:10
Спешили на провокацию в Минске? В Белоруссию не пустили 595 крепких молодых людей
22 октября 2020, 12:40
"Путин устроит чистку элит после выборов в США": Хазин раскрыл план президента России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.