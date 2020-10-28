Силы специальных операций ВСУ готовятся штурмовать полуостров с территории Херсонской области

Это не плановые учения, как сообщает украинская пресса – это, как выразился командующий «объединёнными силами» ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, «отработка комплекса мер» по принудительному возвращению Крыма в состав Украины с привлечением сил специальных операций. После «отработки» силы спецназа останутся на границе с Крымом, чтобы в «назначенный час» вернуть полуостров Украине – силой оружия. Наев так и сказал – военные дождутся своего часа и выполнят приказ, который, похоже, им уже отдан.

Отработка захвата Крыма ведётся ВСУ «в тесном взаимодействии» с СБУ, национальной полицией, госслужбой по чрезвычайным ситуациям, национальной гвардией и государственной пограничной службой Украины. Наев не стал скрывать, что главной задачей военных является «отработка механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп противника», а «практическая составляющая отрабатывается ежедневно, как днём, так и ночью».

Вопрос один – когда? Когда украинская армия собирается штурмовать Крым силами бойцов спецопераций при поддержке целой уймы силовиков из других ведомств? Специалисты разъясняют, что к чему: если бы штурмовать Крым собирались, скажем, зимой, то и готовились бы к этому в холодное время года. Чтобы создать условия, максимально приближённые к боевым. Но готовиться начали осенью, а значит, и штурм состоится осенью. Едва ли военные на самом деле планируют отвоевать полуостров – слишком уж неудобное место они выбрали (открытая степь, простреливающаяся без особого труда). Но, во-первых, в истории есть случай успешного штурма Крыма с севера – дело было сто лет назад. Степь прекрасно простреливалась белыми, но красных это не остановило. А, во-вторых, кто сказал, что участники спецоперации должны непременно победить? Их главная задача – развязать военный конфликт Украины с Россией. И штурм Крыма – беспроигрышная реализация этой задачи. Странно, что в Крыму на украинскую провокацию не реагируют, хотя даже на пролёт над Чёрным морем вдалеке от российской границы французских «Миражей» реакция последовала незамедлительно.