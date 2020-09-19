Силы специальных операций США начали прибывать на Украину

На украинские военные аэродромы начала приземляться авиационная техника США, которая будет задействована в международных военных учениях «Объединенные усилия–2020». Об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.Один из первых аэродромов, на которые прибыла авиация Соединенных Штатов – Гавришовка около Винницы. В четверг 17 сентября там приземлились два военно-транспортных самолета MC-130J Commando II, а также два конвертоплана MV-22 Osprey. Эта техника предназначена для транспортировки военнослужащих Сил специальных операций.Руководитель пресс-службы Юрий Игнат сообщил о том, что военная техника стран НАТО прибывает не только на военный объект под Винницей – для этого будут задействованы и другие военные аэродромы Украины.– отметил Игнат.Напомним, 14 сентября командование ВСУ сообщило, что бомбардировочная авиация США отныне будет постоянно использовать воздушное пространство Украины в рамках «программы по сдерживанию России».