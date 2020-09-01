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Силы НАТО едва не потеряли самолёт, пытаясь разгадать тайну русских ПВО в районе Чёрного моря
01 сентября 2020, 16:30 • 43 • Политика
Силы НАТО едва не потеряли самолёт, пытаясь разгадать тайну русских ПВО в районе Чёрного моря. На перехват американского бомбардировщика вышли два российских истребителя. Они неожиданно приблизились настолько, что оказали серьёзное давление на работу систем бомбардировщика B-52 ВВС США.
Издание Forbes рассказало о разведывательной операции воздушных сил НАТО в небе над Чёрным морем. Американские пилоты пытались выяснить секретную информацию о деятельности российских ПВО в этом регионе.
Для этого туда был направлен бомбардировщик B-52 ВВС США под позывным НАТО01. Его прикрывали два американских "Боинга" RC-135.
Предполагалось, что первый должен сыграть роль приманки и предоставить время самолётам электронной разведки для выяснения необходимых данных.
При проникновении B-52 в воздушное пространство над акваторией Чёрного моря силы РФ уже были в состоянии боевой готовности, в первую очередь, конечно, средства противовоздушной обороны.
Вскоре на перехват бомбардировщика вышли истребители Су-27. И тут всё пошло не по плану командования НАТО. Русские самолёты неожиданно приблизились настолько, что оказали серьёзное давление на работу систем НАТО01.
Тем не менее, как утверждается в статье, RC-135 тем временем будто бы могли разузнать ценную информацию о деятельности систем ПВО России в этом регионе.
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