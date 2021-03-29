«Силы мирового класса»: в США заявили об эффективности российских систем электромагнитной борьбы

Специалисты Счётной палаты США подготовили доклад о военном потенциале Вашингтона, Москвы и Пекина при проведении операций в электромагнитном спектре. По мнению аналитиков, РФ и Китай значительно улучшили свои возможности в этой области. В документе, с которым ознакомился RT, подчёркивается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре продемонстрировали свою эффективность и представляют собой вызов для Пентагона. Как считают опрошенные RT эксперты, Москва по сравнению с Вашингтоном ушла далеко вперёд в сфере разработок подобных средств. Это касается уже имеющихся комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также электромагнитного оружия, находящегося на стадии испытаний.

В Счётной палате США оценили возможности американских военных и их потенциальных противников при проведении операций в электромагнитном спектре. С соответствующим докладом в подкомитете палаты представителей по кибернетике, инновационным технологиям и информационным системам выступил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счётной палате Джозеф Киршбаум. С документом ознакомился RT.

Как отмечают аналитики, электромагнитный спектр представляет собой невидимое боевое пространство, которое имеет колоссальное значение для операций Пентагона в воздухе, на суше, на море, в космосе и в киберпространстве. Ограничение доступа к нему может помешать вооружённым силам действовать по плану, поэтому контроль над этой сферой так необходим для обеспечения национальной безопасности, пояснил Киршбаум.

При этом он констатировал, что важность электромагнитного пространства осознают во многих странах, включая Россию и Китай, которые значительно улучшили свои возможности в этой области.

«Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в сфере борьбы в электромагнитном спектре и использования данного спектра в целом», — заявил Киршбаум.

Несмотря на попытки Пентагона решить эту «проблему», Соединённые Штаты больше не могут быть уверены в своём превосходстве в электромагнитном спектре, считает он.

В докладе говорится, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре продемонстрировали свою эффективность, «реально применяя эти средства против США и вооружённых сил других стран». Однако не уточняется, о каких случаях идёт речь.

Специалисты также включили в документ мнение Разведуправления Пентагона, которое в 2019 году назвало российское электромагнитное вооружение силами «мирового класса» и признало, что РФ способна уничтожать чужие средства управления, связи и разведки.

«Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им», — добавил Киршбаум.

Аналитики отмечают, что военная операция в Сирии позволила России накопить практический опыт борьбы в электромагнитном спектре и развить потенциал борьбы с космическими средствами. Со ссылкой на некие исследования сообщается, что Москва, возможно, разрабатывает ядерные реакторы следующего поколения, способные создавать помехи для электронных сигналов в космосе.

В Счётной палате сообщают, что Китай также сформировал новые военные подразделения для действий в электромагнитном спектре. По данным Пентагона, КНР имеет на вооружении несколько типов беспилотных летательных аппаратов, оснащённых системами электромагнитной борьбы. Кроме того, проводятся учения по глушению связи и работы спутниковых навигационных систем.

Американские специалисты также предполагают, что Москва и Пекин обладают способностью влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые Пентагон использует для переброски оборудования и личного состава. Отмечается, что устаревающие корабли не имеют достаточных оборонительных возможностей в электромагнитном спектре. Например, их системы GPS могут быть дезориентированы, сообщается в докладе.

«Достижения наших противников представляются особенно тревожными в свете выявленных в рамках многочисленных исследований трудностей, с которыми сталкивается Министерство обороны в деле обеспечения превосходства в электромагнитном спектре», — отметили в Счётной палате.

Как выяснилось, Пентагон не реализовал в полной мере ни одну из предыдущих стратегий для решения обозначенных проблем. То же самое может произойти и с новой стратегией, принятой в 2020 году, считают аналитики. В связи с этим они рекомендовали среди прочего реформировать структуры управления, назначить руководство по вопросам реализации стратегии, разработать план её осуществления и механизмы контроля.

Машина РЭБ с модулями комплекса «Поле-21М»

© Минобороны России

Труднопреодолимый разрыв

Как заметил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, интерес Счётной палаты к потенциалу США в электромагнитном спектре связан прежде всего с намерением получить дополнительное финансирование для военно-промышленного комплекса.

«Когда Счётная палата беспокоится о безопасности США, заявляет об отставании от России и Китая, это говорит о том, что государственная система настроена повысить вклады в американский ВПК», — сказал Литовкин.

Формирование бюджета Пентагона зачастую сопровождается подобного рода аналитическими выводами, согласился с ним военный эксперт Алексей Леонков. При этом он заострил внимание на том, что Россия по сравнению с США действительно ушла далеко вперёд в развитии средств борьбы в электромагнитном спектре. Это касается, в частности, комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронного подавления.

«Американцы прекратили разработки подобного вида вооружения в 1990-х годах за ненадобностью, так как считали, что оно требуется только против высокоразвитых в военном плане стран. Тем временем в России разработки велись непрерывно. Мы создали комплексы, способные работать не только против средств связи, но и против систем наведения, дистанционного подрыва боеприпасов. Российские средства позволяют сорвать массированное наступление, в том числе с применением воздушного нападения», — сказал Леонков.

По его словам, США пока не смогли создать такую же «палитру комплексов», работающих на разных дистанциях и высотах вплоть до спутников. А чтобы сократить этот разрыв, требуются не только финансовые вложения, но и время, подчеркнул эксперт.

«Аналогов в мире нет»

В конце февраля 2021 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия разработала 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях. По его словам, за последние три года российские вооружённые силы получили более тысячи единиц техники РЭБ, включая малогабаритные передатчики помех, которые работают полностью автономно.

«Совместными усилиями Министерства обороны, научного и оборонно-промышленного комплекса с 2015 года созданы современные комплексы помех наземного, воздушного и морского базирования во всех звеньях управления. Подчеркну, что многие из этих комплексов не имеют аналогов в мире», — сказал Шойгу.

«Слишком долго США были жандармом»: Шешель о бомбардировках Югославии и сближении Сербии с Россией «Ещё один положительный момент, который важно отметить: наращивание боевых возможностей войск РЭБ проводилось не за счёт увеличения штатной численности, а путём улучшения характеристик создаваемой техники и её многофункциональности», — подчеркнул министр.

«Наши радиоэлектронные системы и системы подавления намного лучше американских, это доказывают и события Сирии. Российские системы РЭБ не только пресекали полёты беспилотников террористов, но и укорачивали действие американских «Томагавков», когда они пытались нанести удары по арабской республике», — пояснил Виктор Литовкин.

В частности, Россия проводит испытания электромагнитного оружия, способного «выжигать» или временно выводить из строя электронику противника. Это так называемые СВЧ-пушки, в основе работы которых лежит генератор с взрывным сжатием магнитного поля. В прошлом году источники в ОПК сообщали, что дальность поражения целей опытными образцами была доведена до 10 км.

Одна из наиболее интересных и наиболее засекреченных разработок России в этой сфере — система «Алабуга». По данным западных СМИ, устройство может вывести из строя электронику в радиусе нескольких километров и «нейтрализовать целые армии». По своей губительной мощи для электроники система якобы сопоставима с эффектом взрыва ядерной бомбы.

Электромагнитные боеприпасы, создающие при подрыве зоны высокого электромагнитного излучения и выводящие из строя все радиоэлектронные средства, — перспективное направление, над которым работает Россия, а также США и Китай, полагает Алексей Леонков.

«Мощным источником электромагнитного излучения является ядерный взрыв. Но можно создать такие неядерные боеприпасы, которые будут производить такое же излучение с меньшим масштабом распространения, но эффективное, чтобы вывести из строя коммуникационную инфраструктуру агрессора. Информация сейчас является составляющей современного боя. Поэтому средства, разрывающее узлы её передачи, являются наиболее эффективными», — пояснил эксперт.