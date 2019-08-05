Силы Балтийского флота готовятся к удару под подлодке противника. Фото

Силы Балтийского флота в настоящее время приступили к межфлотскому учению ВМФ России "Океанский щит - 2019". О ходе учений Министерство обороны России рассказало в сообщении, поступившем в редакцию Царьграда. Так, отмечается, что в учениях "Океанский щит" в 2019 году принимает участие более 20 кораблей.

Маневры комплексные, в том числе военные отрабатывают ракетные удары по противникам на воде, под водой и в небе. Часть кораблей, которые сегодня маневрируют, широкий зритель мог рассмотреть в ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге в июле этого года.

Фото: mil.ru/Министерство обороны России.

Важной частью учений должна стать отработка уничтожения условной подводной лодки, принадлежащей противнику. До удара военные выполнят задачу по поиску того самого противника. Кроме того, предстоит отработать электронные пуски ракетного оружия и отражение массированного налёта авиации.

Фото: mil.ru/Министерство обороны России.