Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
С-400 «окрылили» Эрдогана. Турция готовится выгнать союзников США из Сирии
«В домах выбиты стёкла»: на складе боеприпасов в Красноярском крае произошёл взр...
Владимир Путин: Мы не можем довольствоваться ничем не обеспеченными декларациями...
Дайджест СМИ: Массовая стрельба в США, операция Турции в Сирии, протесты в Гонко...
Главная / Политика

Силы Балтийского флота готовятся к удару под подлодке противника. Фото

05 августа 2019, 18:39  •  51 • Политика
Более 20 кораблей и судов Балтийского флота принимают участие в учениях ВМФ России "Океанский щит - 2019". В том числе флот готовится к удару по подводной лодке противника - делимся небольшим фоторепортажем.
Силы Балтийского флота в настоящее время приступили к межфлотскому учению ВМФ России "Океанский щит - 2019". О ходе учений Министерство обороны России рассказало в сообщении, поступившем в редакцию Царьграда. Так, отмечается, что в учениях "Океанский щит" в 2019 году принимает участие более 20 кораблей.
Маневры комплексные, в том числе военные отрабатывают ракетные удары по противникам на воде, под водой и в небе. Часть кораблей, которые сегодня маневрируют, широкий зритель мог рассмотреть в ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге в июле этого года.
Фото: mil.ru/Министерство обороны России.
Важной частью учений должна стать отработка уничтожения условной подводной лодки, принадлежащей противнику. До удара военные выполнят задачу по поиску того самого противника. Кроме того, предстоит отработать электронные пуски ракетного оружия и отражение массированного налёта авиации.
Фото: mil.ru/Министерство обороны России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
04 августа 2019, 23:09
"Последний человек, кому Крым что-то должен": Мария Захарова ответила на заявления Майка Помпео
05 августа 2019, 12:09
"Силовой" прием ОМОНа испытал на себе: Как на самом деле "винтили" людей во время "прогулки"-митинга в Москве
05 августа 2019, 18:39
Дешёвая и популярная британская игра про ползающих русских: Баранец о том, как выколачивают деньги придумавшие отравление Скрипаля
05 августа 2019, 13:24
Москва осуждает введение США санкций в отношении главы МИД Ирана
05 августа 2019, 15:24
"С плакатиками ходят": Военный эксперт дал возмущающимся учениями на Курилах японцам единственный совет
05 августа 2019, 15:24
Россия потеряет независимость в Арктике? Огромные аппетиты Китая невыгодны русским в освоении Севера – Stratfor
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 августа 2019, 08:54
"Законными способами не получится": Будущий спикер Рады рассказал, как он п...
05 августа 2019, 08:54
"Прокол" Deutsche Welle и маршрут несанкционированной акции от посольства С...
05 августа 2019, 12:09
"Станет уроком для всех "шутников": В Росгвардии дали жесткий ответ на...
05 августа 2019, 05:39
Секрет российской "глушилки" в Крыму: Самолеты-разведчики США пытаются поня...
05 августа 2019, 02:09
«Сможет вести разведку автономно»: какими возможностями будет обладать ударный беспил...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2019, 03:09
Записки киевлянки: В Киеве в шоке от цен на хлеб и думают про третий Майдан
04 августа 2019, 17:54
МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
01 августа 2019, 04:09
В Кишинёве назревает катастрофа
31 июля 2019, 14:54
Заседание по Донбассу началось в Минске
01 августа 2019, 16:54
«На пороге большого религиозного конфликта»: чем может обернуться решение Киева ликвидировать церковь Филарета
02 августа 2019, 18:54
Зеленский потребовал «жёстко наказать» напавших на «Укринформ»
01 августа 2019, 04:09
Набитый трупами борт или попытка убить Путина? В деле MH17 Малайзия вступилась за Россию, подставив "ножку" США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.