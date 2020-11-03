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Силуанову и Набиуллиной подложили свинью: Из России утекают деньги
03 ноября 2020, 07:55 • 123 • Политика
Из России утекают деньги. Так, уже пятый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения на отечественном фондовом рынке. За этот период из российских акций было выведено более $1,1 млрд: "Вот такую "свинью" подложили Силуанову и Набиуллиной".
Пятый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения на отечественном фондовом рынке. За это время они вывели из российских акций свыше $1,1 млрд, заметил экономический обозреватель канала Царьград Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
К концу октября отток ослаб в отсутствие жёстких санкций по делу об "отравлении" Алексея Навального и локдауна в России. Правда, неопределённость в связи с выборами президента США может подстегнуть нерезидентов к более активному выходу с российского рынка.
Данные Emerging Portfolio Fund Research свидетельствуют, что в октябре иностранные спекулянты ускорили вывод инвестиций из фондов, ориентированных на российский фондовый рынок. Объём средств, выведенных из таких фондов за неполный месяц, составил $154 млн, месяцем ранее отток составил более $140 млн.
Октябрь стал пятым месяцем подряд, когда фонды данной категории фиксируют чистый отток средств инвесторов. За это время из них было выведено $675 млн. Ещё почти $450 млн было выведено из российских акций через глобальные фонды.
Он добавил, что с приходом к власти в США Джо Байдена ситуация в экономике нашей страны может усугубиться ещё больше. В таком случае против России могут ввести ещё более мощный пакет санкций. В частности, новые ограничения могут коснуться государственных и частных долгов.
Аналитики сходятся во мнении, что есть возможность избежать серьёзных ударов, если не будет локдаунов. Только тогда катастрофически обвального падения курса рубля можно не ждать.
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