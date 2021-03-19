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Силуанову - приготовиться и "без резких движений": Мишустин начал чистки в Минфине

19 марта 2021, 21:00  •  93 • Политика
Михаил Мишустин начал чистки в Министерстве финансов РФ - сегодня стало известно об отставке замглавы ведомства Татьяны Нестеренко. Ряд телеграм-каналов предрекают, что следующим кандидатом "на вылет" является сам министр финансов Силуанов. Ему советуют не делать резких движений.
Сегодня стало известно, что Минфин покинула первый заместитель министра финансов Антона Силуанова Татьяна Нестеренко. Соответствующий приказ подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Как считает ряд авторитетных телеграм-каналов, это не последняя громкая отставка в ведомстве.
Так, канал "Новая Искренность" пишет, что отставка Нестеренко - это серьёзный удар прежде всего по министру финансов Антону Силуанову, поскольку она из команды Силуанова и пришла в министерство вместе с ним в 2007 году. Авторы канала полагают, что теперь от Силуанова может "прилететь ответка" в виде нехватки денег на какой-нибудь из проектов Мишустина.
А вот авторы канала "ДУМАем" считают, что Силуанову сейчас, напротив, невыгодны никакие резкие движения, поскольку он - следующий на вылет. А потому никаких контратак с его стороны ожидать не стоит.
Между тем экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько также высказал предположение, что в ближайшее время стоит ожидать отставки А. Силуанова - об этом Пронько написал в своём Telegram-канале.

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