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Силуанова понизили, а изменения где? Делягин напомнил о "гробовых деньгах"
24 марта 2020, 15:35 • 47 • Политика
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля. "Что-то я не вижу попыток комплексной модернизации. Что-то я не вижу попыток ращения "гробовых денег", которые лежат в бюджете, в инвестициях. Да, товарища Силуанова понизили, подчинили его вице-премьеру. Ну, да, хорошо. А изменения где?" - комментирует экономист Михаил Делягин.
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 копейки выше предыдущего показателя. Экономическую политику России для Царьграда прокомментировал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
По его мнению, последние 7 лет глава ЦБ Эльвира Набиуллина стабильно проводила политику уничтожения России. Поэтому даже если её вдруг заменят на кого-то другого, ничего принципиально не изменится, уверен Делягин.
Свою позицию он объясняет на примере смены состава кабмина. По словам экономиста, пока никаких изменений в социально-экономической политике не произошло.
Единственное позитивное изменение, которое заметил эксперт, это то, что вице-премьеры теперь должны приезжать на работу в понедельник к началу рабочего дня, а не к его завершению и, вообще, должны приезжать на работу в понедельник. Но Делягину хотелось бы видеть какие-нибудь реальные изменения.
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