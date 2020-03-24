Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью...
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о ме...
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
В Германии разразился скандал из-за Лаврова
Главная / Политика

Силуанова понизили, а изменения где? Делягин напомнил о "гробовых деньгах"

24 марта 2020, 15:35  •  47 • Политика
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля. "Что-то я не вижу попыток комплексной модернизации. Что-то я не вижу попыток ращения "гробовых денег", которые лежат в бюджете, в инвестициях. Да, товарища Силуанова понизили, подчинили его вице-премьеру. Ну, да, хорошо. А изменения где?" - комментирует экономист Михаил Делягин.
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 копейки выше предыдущего показателя. Экономическую политику России для Царьграда прокомментировал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
По его мнению, последние 7 лет глава ЦБ Эльвира Набиуллина стабильно проводила политику уничтожения России. Поэтому даже если её вдруг заменят на кого-то другого, ничего принципиально не изменится, уверен Делягин.
Свою позицию он объясняет на примере смены состава кабмина. По словам экономиста, пока никаких изменений в социально-экономической политике не произошло.
Что-то я не вижу попыток комплексной модернизации. Что-то я не вижу попыток ращения "гробовых денег", которые лежат в бюджете, в инвестициях. Да, товарища Силуанова понизили, подчинили его вице-премьеру. Ну, да, хорошо. А изменения где? - отметил Делягин в интервью Царьграду.
Единственное позитивное изменение, которое заметил эксперт, это то, что вице-премьеры теперь должны приезжать на работу в понедельник к началу рабочего дня, а не к его завершению и, вообще, должны приезжать на работу в понедельник. Но Делягину хотелось бы видеть какие-нибудь реальные изменения.
поддерживаю 100%
не поддерживаю 0%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
24 марта 2020, 10:35
"Зачем выгонять Набиуллину? Судить!": Делягин "прочёл" мысли 90% народа страны
24 марта 2020, 00:35
Истребители Су-35С прикрыли полёт Шойгу в Сирию
24 марта 2020, 10:35
"Рыночек облажался": Политтехнолог развенчал мифы о ЕС и коронавирусе
24 марта 2020, 10:35
"Э как их подкидывает": Соловьёв о реакции ВШЭ на слова профессора о 37-м годе
24 марта 2020, 00:35
"Соколы Жириновского" потребовали от Русской Церкви закрыть храмы на карантин. Партию уличили в лицемерии
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 марта 2020, 04:35
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Ви...
24 марта 2020, 02:35
Почему коронавирус быстро распространился по Италии? Главный эпидемиолог России назва...
24 марта 2020, 02:35
ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ
24 марта 2020, 00:35
Вассерман рассказал, у кого Аваков списал предложения по оказанию помощи украинцам
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2020, 22:35
Так "це Украина" или…? Рассыпавшегося в благодарностях Китаю Зеленского подловили на слове
21 марта 2020, 09:35
Украина массово закупает автомобили и ставит экспортные рекорды
18 марта 2020, 02:35
Деньги сочтены: Госдума ужесточает требования к американским НКО
19 марта 2020, 01:00
В Киеве коллапс и страх. Но хоть денежные переводы из России выросли
18 марта 2020, 17:35
Россия достигла своей цели в нефтяной войне
18 марта 2020, 09:35
"Обиду не забудем". Европа готовится сводить счеты после карантина
23 марта 2020, 16:30
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о механизме заражения COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.