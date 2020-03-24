Силуанова понизили, а изменения где? Делягин напомнил о "гробовых деньгах"

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 копейки выше предыдущего показателя. Экономическую политику России для Царьграда прокомментировал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

По его мнению, последние 7 лет глава ЦБ Эльвира Набиуллина стабильно проводила политику уничтожения России. Поэтому даже если её вдруг заменят на кого-то другого, ничего принципиально не изменится, уверен Делягин.

Свою позицию он объясняет на примере смены состава кабмина. По словам экономиста, пока никаких изменений в социально-экономической политике не произошло.

Что-то я не вижу попыток комплексной модернизации. Что-то я не вижу попыток ращения "гробовых денег", которые лежат в бюджете, в инвестициях. Да, товарища Силуанова понизили, подчинили его вице-премьеру. Ну, да, хорошо. А изменения где? - отметил Делягин в интервью Царьграду.

Единственное позитивное изменение, которое заметил эксперт, это то, что вице-премьеры теперь должны приезжать на работу в понедельник к началу рабочего дня, а не к его завершению и, вообще, должны приезжать на работу в понедельник. Но Делягину хотелось бы видеть какие-нибудь реальные изменения.