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Силуанова подловили на манипуляциях: Раскрыт "междусобойчик" Минфина и банкиров
19 января 2021, 00:45 • 28 • Политика
Антона Силуанова подловили на манипуляциях словами и общественным мнением. На это указал Юрий Пронько. Он также раскрыл "междусобойчик" Минфина и банкиров: "Вы финансировали банки, банки вас финансировали, Антон Германович".
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что так называемая мягкая финансово-экономическая политика в ближайшее время будет свёрнута. Причина - беспокойство за благосостояние граждан.
На эти слова главы Минфина, произнесённые им в ходе Гайдаровского форума, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Силуанов пояснил, что в 2020 году на фоне "коронакризиса" представители финансово-экономического блока были вынуждены действовать мягче, однако постоянно следовать данному курсу нельзя.
Министр подчеркнул, что в настоящее время стоит задача выйти "на абсолютно нормальную" бюджетную и денежно-кредитную политику. Препятствием, по его словам, являются высокие долги и накачка долгов компаний, которые "бесследно не проходят": "За это кто-то должен заплатить. Кто? Граждане".
Ведущий Царьграда, однако, заметил, как ловко руководитель Минфина манипулирует словами и общественным мнением: неподготовленный слушатель может легко упустить принципиально важный момент.
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