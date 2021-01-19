Силуанова подловили на манипуляциях: Раскрыт "междусобойчик" Минфина и банкиров

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что так называемая мягкая финансово-экономическая политика в ближайшее время будет свёрнута. Причина - беспокойство за благосостояние граждан.

На эти слова главы Минфина, произнесённые им в ходе Гайдаровского форума, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Силуанов пояснил, что в 2020 году на фоне "коронакризиса" представители финансово-экономического блока были вынуждены действовать мягче, однако постоянно следовать данному курсу нельзя.

Министр подчеркнул, что в настоящее время стоит задача выйти "на абсолютно нормальную" бюджетную и денежно-кредитную политику. Препятствием, по его словам, являются высокие долги и накачка долгов компаний, которые "бесследно не проходят": "За это кто-то должен заплатить. Кто? Граждане".

Ведущий Царьграда, однако, заметил, как ловко руководитель Минфина манипулирует словами и общественным мнением: неподготовленный слушатель может легко упустить принципиально важный момент.