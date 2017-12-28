|
Силуанов заявил, что переговоры с Украиной по поводу долга в $3 млрд не ведутся
28 декабря 2017, 23:09 • 120 • Украина
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия не ведет переговоры с украинской стороной по поводу долга в $3 млрд, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".
"Скорее всего, судебные разбирательства продолжатся. Если мы найдем, договоримся о предложении досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги - готовы рассматривать любые предложения. В настоящий момент каких-либо переговоров с Украиной не ведется", - сказал он.
Подпишитесь на нас
120
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
22 декабря 2017, 19:39
|
24 декабря 2017, 07:24
|
26 декабря 2017, 17:54
|
27 декабря 2017, 19:39
|
23 декабря 2017, 15:09
|
28 декабря 2017, 11:54
|
27 декабря 2017, 10:09