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Силуанов заявил, что переговоры с Украиной по поводу долга в $3 млрд не ведутся

28 декабря 2017, 23:09  •  120 • Украина

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия не ведет переговоры с украинской стороной по поводу долга в $3 млрд, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".

"Скорее всего, судебные разбирательства продолжатся. Если мы найдем, договоримся о предложении досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги - готовы рассматривать любые предложения. В настоящий момент каких-либо переговоров с Украиной не ведется", - сказал он.

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