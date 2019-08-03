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Силуанов: взвешенная бюджетная политика позволяет РФ быстро приспособиться к ограничениям

03 августа 2019, 22:24  •  61 • Политика

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика позволяют экономике РФ быстро приспосабливаться к санкционному давлению и внешним неблагоприятным условиям, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя новые санкции со стороны США.

"Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на двусторонние отношения наших стран. Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям. Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям", - сказал первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что созданная правительством финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах.

2 августа стало известно, что второй пакет американских санкций по "делу Скрипалей" будет включать в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте. В частности, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству. Второй пакет санкций вступает в силу 19 августа и будет действовать не менее одного года.

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