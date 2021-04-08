Силуанов уколол Запад, говоря о борьбе с COVID. Он назвал главное условие выхода из пандемии

Министр финансов России Антон Силуанов уколол Запад, говоря о мерах по борьбе с COVID-19. Он назвал главное условие выхода из пандемии - деполитизация вакцин.

Об этом руководитель ведомства заявил, выступая на встрече министров финансов стран G20. По его словам, чтобы покончить с эпидемией, страны мира должны прекратить попытки ограничивать распространение вакцин по политическим соображениям.

Для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставления достаточных их объёмов всем нуждающимся странам, - цитирует политика пресс-служба Минфина.

Силуанов также призвал коллег осторожно подходить к вопросу антикризисных мер. Министр считает, что определённые шаги по выходу из кризиса могут создать новые риски для мировой экономики.

Он поддержал принятие обновлённого Плана действий "Группы 20", поскольку это является важным сигналом для рынков. Важно показать бизнесу, что страны G20 принимают действия по восстановлению мировой экономики, уверен глава Минфина России.

Напомним, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" всё ещё не одобрена европейским лекарственным регулятором, хотя данный препарат уже согласились использовать 50 стран мира. Некоторые европейские политики продолжают выступать против "Спутника", несмотря на проблемы с AstraZeneca и дефицит вакцин. В частности, представители Франции ранее заявляли, что Европа обладает достаточным количеством западных вакцин, чтобы не нуждаться в "Спутнике".