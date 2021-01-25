Силуанов созрел и объявил о ключевом решении: "На кого рассчитан этот бред?!"

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о необходимости сворачивания в России так называемой мягкой экономической политики.

Причина кроется в беспокойстве министра "за нас с вами", с иронией заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Выступая на Гайдаровском форуме, Силуанов подчеркнул, что в 2020 году Министерству финансов и Центробанку приходилось действовать мягче в связи с ситуацией с коронавирусом и кризисом на этом фоне.

Однако постоянно так продолжаться не может, и в срок до 2022-го уже поставлена цель "выйти на нормальную бюджетную и денежно-кредитную политику".

Дефициты наблюдаются большие, происходит большая накачка долгов компаний… Всё это бесследно не проходит. За это кто-то должен платить. Кто? Граждане, - отметил руководитель Минфина.

Пронько, однако, скептически отнёсся к заявлению Силуанова. Он обратил внимание, что министр откровенно подменяет понятия, пытаясь скинуть ответственность за наращивание долгов с самого себя.