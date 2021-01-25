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Силуанов созрел и объявил о ключевом решении: "На кого рассчитан этот бред?!"
25 января 2021, 18:05 • 126 • Политика
Антон Силуанов созрел и объявил о ключевом решении. По его мнению, в России необходимо сворачивать так называемую мягкую экономическую политику и наконец переходить на "нормальные рельсы". Юрий Пронько, однако, скептически отнёсся к словам министра финансов: "На кого, на каких идиотов рассчитан этот бред?!"
Глава Минфина Антон Силуанов заявил о необходимости сворачивания в России так называемой мягкой экономической политики.
Причина кроется в беспокойстве министра "за нас с вами", с иронией заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Выступая на Гайдаровском форуме, Силуанов подчеркнул, что в 2020 году Министерству финансов и Центробанку приходилось действовать мягче в связи с ситуацией с коронавирусом и кризисом на этом фоне.
Однако постоянно так продолжаться не может, и в срок до 2022-го уже поставлена цель "выйти на нормальную бюджетную и денежно-кредитную политику".
Пронько, однако, скептически отнёсся к заявлению Силуанова. Он обратил внимание, что министр откровенно подменяет понятия, пытаясь скинуть ответственность за наращивание долгов с самого себя.
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