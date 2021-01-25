Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до ...
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная / Политика

Силуанов созрел и объявил о ключевом решении: "На кого рассчитан этот бред?!"

25 января 2021, 18:05  •  126 • Политика
Антон Силуанов созрел и объявил о ключевом решении. По его мнению, в России необходимо сворачивать так называемую мягкую экономическую политику и наконец переходить на "нормальные рельсы". Юрий Пронько, однако, скептически отнёсся к словам министра финансов: "На кого, на каких идиотов рассчитан этот бред?!"
Глава Минфина Антон Силуанов заявил о необходимости сворачивания в России так называемой мягкой экономической политики.
Причина кроется в беспокойстве министра "за нас с вами", с иронией заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Выступая на Гайдаровском форуме, Силуанов подчеркнул, что в 2020 году Министерству финансов и Центробанку приходилось действовать мягче в связи с ситуацией с коронавирусом и кризисом на этом фоне.
Однако постоянно так продолжаться не может, и в срок до 2022-го уже поставлена цель "выйти на нормальную бюджетную и денежно-кредитную политику".
Дефициты наблюдаются большие, происходит большая накачка долгов компаний… Всё это бесследно не проходит. За это кто-то должен платить. Кто? Граждане, - отметил руководитель Минфина.
Пронько, однако, скептически отнёсся к заявлению Силуанова. Он обратил внимание, что министр откровенно подменяет понятия, пытаясь скинуть ответственность за наращивание долгов с самого себя.
На кого, на каких идиотов рассчитан этот бред, который он несёт?! […] К кому он обращается, когда говорит о том, что наконец на нормальные рельсы собирается переходить? Он сколько уже работает министром финансов? - подчеркнул обозреватель Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
25 января 2021, 03:25
Захарова ответила на "истерику" США: "Придётся объясниться"
25 января 2021, 01:35
"Окончательно охамели": Рогозин чисто по-русски ответил Макфолу и получил бан от Facebook
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2021, 00:45
Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных
22 января 2021, 04:50
Военный эксперт назвал смертельную ошибку США: "Атака "Посейдонов" будет скрытной и внезапной"
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
23 января 2021, 19:20
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
18 января 2021, 22:55
ВСУ напуганы: Украинскую армию призвали объявить войну России
24 января 2021, 15:30
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу
20 января 2021, 08:50
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую правду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.