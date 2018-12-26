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Силуанов: Россия продолжит отвечать на ограничения со стороны Украины

26 декабря 2018, 14:39  •  102 • Украина
Россия и дальше будет принимать ответные меры в отношении Украины, которая вводит ограничения против российской стороны, заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».
 
РИА Новости
 

«Попали под санкции украинские парламентарии, попали под санкции украинские олигархи — все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой. Мы считаем, что это адекватная реакция на те ограничения, которые вводятся в отношении России. Собственно, мы и дальше так будем отвечать», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, российские ответные меры включают в себя ограничение и заморозку тех активов, которыми владеют граждане Украины в России, а также запрет на расчёты.

Ранее санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт».

Всего список санкций России в отношении Украины расширен более чем на 200 физлиц и организаций.

25 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о расширении санкций против Украины. По его словам, это сделано для защиты интересов российского государства.

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