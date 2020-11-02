Силуанов рискует получить новый втык от Путина? Раскрыта игра Минфина, ЦБ и Сбера против рубля

Нынешний курс национальной валюты по отношению к евро и доллару шокирует даже экономистов. $1 стоит уже почти 80 рублей.

Какие же меры в такой ситуации принимают Центробанк и Министерство финансов РФ? Об этом рассказывается в статье Царьграда.

В материале звучит вывод, что обоим ведомствам в действительности выгоден слабый рубль. Именно поэтому меры и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, и руководителя Минфина Антона Силуанова направлены на то, чтобы лишь имитировать реабилитацию российской валюты, но в действительности они фактически саботируют спасение рубля.

Так, Центробанк, по сути, решил прибегнуть к методике количественного смягчения, о чём не заявляется открыто. Данный способ предполагает масштабное вливание денег в экономику, но при этом провоцирует усиление инфляции.

В развитых государствах такой рецепт обычно не используется, поскольку он неизбежно вызывает спад национальной валюты.

Российский же Минфин в настоящее время активно размещает ОФЗ на сотни миллиардов, покупать же российский госдолг в таком объёме способны лишь госбанки - такие, как Сбер.

Очевидно, что госкорпорация Германа Грефа не оставляет на руках облигации с угрозой отрицательной доходности. Их направляют на баланс Центробанка фактически посредством кредитования под залог ценных бумаг.

Это значит, что в конечном счёте госдолг России покупает ЦБ, а это и есть количественное смягчение в чистом виде, - отмечается в статье.

Между тем Силуанов, играющий важную роль в этой схеме, только недавно получил втык от президента РФ Владимира Путина. Глава государства потребовал от главы Минфина чётко обозначить сроки направления матпомощи субъектам России для борьбы против COVID-19. После уверений министра - "ресурсы есть, задача будет выполнена" - лидер страны попросил конкретики: "Когда, Антон, когда?"