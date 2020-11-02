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Силуанов рискует получить новый втык от Путина? Раскрыта игра Минфина, ЦБ и Сбера против рубля
02 ноября 2020, 20:00 • 80 • Политика
Раскрыта игра Минфина, ЦБ и Сбера против рубля. Похоже, Антон Силуанов рискует получить новый втык от Владимира Путина. Предполагается, что и Центробанку, и Министерству финансов в действительности выгодна слабая национальная валюта. В связи с этим ведомства имитируют реабилитацию рубля, но на самом деле фактически саботируют его спасение.
Нынешний курс национальной валюты по отношению к евро и доллару шокирует даже экономистов. $1 стоит уже почти 80 рублей.
Какие же меры в такой ситуации принимают Центробанк и Министерство финансов РФ? Об этом рассказывается в статье Царьграда.
В материале звучит вывод, что обоим ведомствам в действительности выгоден слабый рубль. Именно поэтому меры и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, и руководителя Минфина Антона Силуанова направлены на то, чтобы лишь имитировать реабилитацию российской валюты, но в действительности они фактически саботируют спасение рубля.
Так, Центробанк, по сути, решил прибегнуть к методике количественного смягчения, о чём не заявляется открыто. Данный способ предполагает масштабное вливание денег в экономику, но при этом провоцирует усиление инфляции.
В развитых государствах такой рецепт обычно не используется, поскольку он неизбежно вызывает спад национальной валюты.
Российский же Минфин в настоящее время активно размещает ОФЗ на сотни миллиардов, покупать же российский госдолг в таком объёме способны лишь госбанки - такие, как Сбер.
Очевидно, что госкорпорация Германа Грефа не оставляет на руках облигации с угрозой отрицательной доходности. Их направляют на баланс Центробанка фактически посредством кредитования под залог ценных бумаг.
Между тем Силуанов, играющий важную роль в этой схеме, только недавно получил втык от президента РФ Владимира Путина. Глава государства потребовал от главы Минфина чётко обозначить сроки направления матпомощи субъектам России для борьбы против COVID-19. После уверений министра - "ресурсы есть, задача будет выполнена" - лидер страны попросил конкретики: "Когда, Антон, когда?"
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