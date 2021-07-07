Силуанов решил "прикупить золотишка". А Набиуллина против

Антон Силуанов решил "прикупить золотишка", чтобы поменять американскую валюту в структуре ФНБ в рамках дедолларизации. А Эльвира Набиуллина оказалась против такой политики. Ситуацию прокомментировал Владимир Гамза: "Это невероятно".

Пафосно объявленная на Петербургском международном экономическом форуме дедолларизация Фонда национального благосостояния привела к существенным убыткам на сумму более $2 млрд, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Решение об отказе от доллара в структуре ФНБ, по мнению экспертов, было осуществлено в крайне неудачное время. Минфин конвертировал долларовые активы в золото, евро и юани, а потом отчитался о сокращении фонда на 363 млрд рублей.

Таким образом, из почти 40 млрд долларов, которые находились в ФНБ на начало мая, к концу июня не осталось ни цента. По итогам месяца, в который совершались эти операции, ликвидная, то есть ещё не потраченная, часть фонда сократилась на 2 млрд 200 млн долларов.

Убыточными в июне оказались все инвестиции ведомства Антона Силуанова в рамках дедолларизации. Золото, в которое было вложено примерно $23 млрд, завершило месяц падением на 7%.

Евро, куда направили около $5 млрд, подешевел на 3,7%. Покупку юаней Минфин совершил, когда курс китайской валюты находился на рекордных за три года отметках. С тех пор он потерял 1,8%. Примечательно, что в ЦБ под руководством Эльвиры Набиуллиной между тем решили не проводить конверсию долларов в иные активы.

Ситуацию в эфире программы оценил председатель совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза: