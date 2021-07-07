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Силуанов решил "прикупить золотишка". А Набиуллина против

07 июля 2021, 20:20  •  107 • Политика
Антон Силуанов решил "прикупить золотишка", чтобы поменять американскую валюту в структуре ФНБ в рамках дедолларизации. А Эльвира Набиуллина оказалась против такой политики. Ситуацию прокомментировал Владимир Гамза: "Это невероятно".
Пафосно объявленная на Петербургском международном экономическом форуме дедолларизация Фонда национального благосостояния привела к существенным убыткам на сумму более $2 млрд, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Решение об отказе от доллара в структуре ФНБ, по мнению экспертов, было осуществлено в крайне неудачное время. Минфин конвертировал долларовые активы в золото, евро и юани, а потом отчитался о сокращении фонда на 363 млрд рублей.
Таким образом, из почти 40 млрд долларов, которые находились в ФНБ на начало мая, к концу июня не осталось ни цента. По итогам месяца, в который совершались эти операции, ликвидная, то есть ещё не потраченная, часть фонда сократилась на 2 млрд 200 млн долларов.
Убыточными в июне оказались все инвестиции ведомства Антона Силуанова в рамках дедолларизации. Золото, в которое было вложено примерно $23 млрд, завершило месяц падением на 7%.
Евро, куда направили около $5 млрд, подешевел на 3,7%. Покупку юаней Минфин совершил, когда курс китайской валюты находился на рекордных за три года отметках. С тех пор он потерял 1,8%. Примечательно, что в ЦБ под руководством Эльвиры Набиуллиной между тем решили не проводить конверсию долларов в иные активы.
Ситуацию в эфире программы оценил председатель совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза:
Это невероятно, когда Минфин и Центральный банк исповедуют совершенно разный подход к вопросам структуры финансовых резервов. Минфин говорит, я не доверяю доллару, я вот уйду чуть ли не целиком в юани и золотишка прикуплю. А ЦБ говорит, мол, пусть Минфин что хочет, то и делает, а у нас своя политика. Это невероятно…

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