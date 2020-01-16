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Силуанов рассказал об ожиданиях от нового правительства
16 января 2020, 21:09 • 77 • Политика
От нового правительства России ждут свежих идей, результатов, предложений по ускорению экономического роста. Об этом заявил журналистам в четверг, 16 января, и.о. главы российского Минфина Антон Силуанов, передает «РИА Новости».
По его словам, обновленный кабмин должен по-новому взглянуть на действующую ситуацию, более четко структурировать задачи и, главное, добиваться целей, поставленных президентом в указе 2018 года, реализовать задачи, поставленные в послании президента.
«Правительство должно определиться со своими приоритетами, инструментами и показать результат», — сказал Силуанов.
Накануне, 15 января, об отставке кабинета министров объявил возглавлявший его Дмитрий Медведев. По его словам, в контексте объявленных президентом во время послания Федеральному собранию приоритетов работы очевидно, что правительство должно предоставить ему возможность принимать нужные для этого решения.
После этого российский лидер внес в Госдуму кандидатуру на пост нового премьер-министра страны главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина, а 16 января Госдума одобрила ее. В этот же день Путин своим указом назначил Мишустина на должность председателя правительства.
Бывший премьер Дмитрий Медведев перешел на должность заместителя председателя Совета безопасности России. О намерении создать эту должность президент объявил в среду.
Мишустин пообещал представить новый кабмин в ближайшие дни.
В словах Силуанова речь идет об указе Путина, определяющем национальные цели развития страны на шестилетний период, который политик подписал в мае 2018 года. Среди основных целей: осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, увеличение численности населения, повышение уровня жизни россиян, создание комфортных условий для их проживания.
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