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Силуанов провёл "роскошный аукцион" долгов. В этом ему помогла Набиуллина

30 июля 2021, 19:20  •  97 • Политика
Антон Силуанов провёл "роскошный аукцион" долгов, заняв 106 млрд рублей. В этом ему помогла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая ранее подняла ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов.
28 июля прошёл аукцион ОФЗ. Минфин на нём занял 106 млрд рублей, напомнил ведущий Царьграда Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".
Это колоссальная цифра. Таким образом, был поставлен рекорд с апреля. При этом бюджет в настоящее время профицитный. Того дефицита в 2,7 трлн рублей, который ранее прогнозировался, уже не будет.
Министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 признал, что дефицит по итогам текущего года составит около 1% от ВВП, то есть примерно 1 трлн 150 млрд.
Ведущий "Первого русского" в связи с этим задался вопросом: зачем проводился "столь роскошный" аукцион ОФЗ? Гость студии, экономист Никита Масленников, согласился с этим определением.
Он подчеркнул, что со второй половины июня Минфин не размещал больше 15-20 млрд рублей за раз. Поэтому рынки сначала, естественно, несколько удивились, а потом поняли, что стало поводом к этому.
Причина тут одна. Это повышение 23 июля ключевой ставки Центральным банком сразу на 100 базисных пунктов, то есть на 1%. Это потянуло за собой спрос инвесторов. После этого Минфин пошёл на тест - посмотреть, как рынок реагирует, какие уровни доходности, - пояснил эксперт.

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