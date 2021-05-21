Силуанов превратил Россию в "донора западного рынка": "Нам такой хоккей не нужен"

Антон Силуанов превратил Россию в "донора западного рынка". Так, Минфин зачем-то вышел на рынок внешних займов и разместил в облигациях 1,5 млрд евро. При этом никакого дефицита иностранной валюты в России нет. Ситуацию прокомментировал Андрей Бунич: "Нам такой хоккей не нужен".

Министерство финансов зачем-то решило выйти на рынок внешних займов и разместило в облигациях 1,5 млрд евро, подчеркнул ведущий канала Царьград Никита Комаров в программе "Царьград. Главное".

Значительную часть купили зарубежные инвесторы. При этом никакого дефицита иностранной валюты в России нет, обратил внимание ведущий "Первого русского".

Наоборот, в нашей стране с текущего года возобновился приток нефтяных сверхдоходов, которые меняются на доллары, евро, фунты, юани и иены, добавил он.

Комаров продемонстрировал в эфире инфографику, отражающую объём сверхдоходов по каждому из пяти месяцев 2021-го. Всего это больше 600 млрд рублей, на евро поменяли 35% от этой суммы, то есть получено порядка 2,5 млрд евро.

Неоднозначные действия ведомства Антона Силуанова оценил экономист Андрей Бунич. Он подчеркнул, что, действительно, странно занимать в тот момент, когда есть профицитный бюджет и имеются деньги.

Эксперт смоделировал, как объяснил бы свои шаги сам Минфин: мол, это нужно, чтобы не уходить с долгового рынка, подтверждать свой рейтинг и показывать, что Россия может занимать.

Однако никакой экономической логики в такой стратегии нет, выразил уверенность собеседник "Первого русского", поскольку, несмотря на нашу хорошую репутацию на данном рынке, привлечь большие капиталы с Запада всё равно не получается.