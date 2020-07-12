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Силуанов получил отпор: Мишустин встал на сторону Белоусова снова

12 июля 2020, 18:00  •  46 • Политика
Мишустин поддержал Белоусова в споре с Силуановым. Мегапроект будет реализован. "Автотрасса Москва - Казань стала тем проектом, когда мы впервые увидели прямую поддержку государственников Михаилом Мишустиным", - пишет Константин Двинский.
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение сдать в эксплуатацию автотрассу Москва - Казань раньше срока и выделил на проект 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). По мнению политического блогера Константина Двинского, решение главы правительства России свидетельствует о его открытой поддержке государственников.
Дело в том, что автодорога Москва - Казань - это не просто мегатрасса. Пооект является полем битвы между государственниками и системными либералами, пишет Константин Двинский. По его словам, трасса также является своеобразным водоразделом между временами, когда в правительстве доминировали системные либералы и когда влияние приобрели государственники.
Проект мегатрассы очень долго не могли согласовать. Первый вице-премьер Антон Силуанов, например, вообще не хотел строить трассу и ратовал за то, чтобы просто реконструировать автодорогу М7 "Волга". Также он отказывался финансировать проект за счёт Фонда национального благосостояния. Вместо этого Силуанов хотел финансировать из ФНБ зарубежные проекты российских компаний, утверждает Константин Двинский.
Однако ситуация резко переменилась после января 2020 года, когда старое правительство было отправлено в отставку. Системным либералам пришли на смену государственники, и проект трассы был согласован буквально в течение нескольких месяцев. Вне всяких сомнений, это заслуга Андрея Белоусова, который занял место Антона Силуанова, уверен Константин Двинский.
"Автотрасса Москва - Казань стала тем проектом, когда мы впервые увидели прямую поддержку государственников Михаилом Мишустиным. Будем надеяться, что это станет тенденцией", - подытожил он.

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