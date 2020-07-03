​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько

Многие обратили внимание, как проголосовали жители Якутии. Изменения в Основной закон страны почти половина населения региона не поддержала. Безусловно, среди тех, кто отклонил поправки, были идейные люди, которые выступают традиционно против любой власти, считает ведущий "Сухого остатка" Юрий Пронько.

"Думаю, что присутствовал и национальный фактор, хотя и в значительно меньшей степени, чем протестный патернализм. Ключевым же моментом стал протест против той социально-экономической и финансовой политики, которую ведут сырьевые компании, сидящие в Москве, и им, по большому счёту, плевать на регион, а также Минфин страны, отвечающий за проводимую фискальную политику в России, когда сырьё добывается, вывозится из региона, экспортируется, а взамен практически ничего не возвращается", - считает ведущий.

По его словам, алмазная столица России, город, который должен быть образцом для подражания, умирает. Причин множество - от аварии, которая уничтожила подземный рудник "Мир", до запредельно высоких цен на те же продукты питания. Однако ключевая - компания АЛРОСА, которая сейчас управляет отечественным алмазно-бриллиантовым комплексом, фактически бросила город, отметил Пронько. Топ-менеджеры находятся в Москве. Среднее звено управленцев - в Новосибирске, а в Мирном яма, бараки и отвратительная экология.

"Думаю, чашу терпения жителей богатейшего региона страны, где в одном месте алмазы, газ, нефть, переполнило обращение мэра Мирного к представителям малого бизнеса, чтобы они оплатили ремонт автомобилей скорой помощи, - сказал Пронько.

Кстати, отметил он, традиционно председателем Наблюдательного совета АЛРОСА является министр финансов России. Сейчас этот пост занимает Антон Силуанов.

"Думаю, теперь понятно, почему в Мирном в 21-м веке до сих пор стоят бараки, а на ремонт скорой приходится сбрасываться всему городу. Господин Силуанов проводит политику секвестра, как в масштабах страны, так и конкретного региона. Ситуация в Мирном в частности, в Якутии в целом - это яркий пример того, во что крупные сырьевые компании превратили Крайний Север России. На юго-западе республики богатейшие месторождения углеводородов - Талаканское нефтяное и Чаяндинское газовое. Их осваивают крупнейшие корпорации "Газпром", "Сургутнефтегаз", но самому региону достаются сущие крохи. Миллиарды долларов текут в Москву и в офшоры, а Якутия остается дотационной республикой. Протестное голосование - ответ на это финансово-экономическое скудоумие. Нельзя поступать с людьми так, как мы наблюдаем в Якутии", - сказал ведущий.

С одним Пронько не согласен - по его мнению, как раз принятые поправки и позволят изменить подобное отношение "слуг народа" к своему работодателю и прекратить варварское отношение сырьевых компаний к ресурсам страны.

"Люди дороже алмазов", так звучал плакат в моём детстве, когда я сам жил в Мирном. С тех его актуальность не потерялась. Недопустимо, чтобы те, кто даёт миллиарды долларов в казну страны, жили в бараках. Недопустимо, чтобы в богатейшем сырьём регионе не было денег на ремонт автомобилей скорой помощи. Если во главу угла будут поставлены интересы простых людей, если они в реальности дороже алмазов, то не будет протестного голосования. Сырьевые олигархи и потакающие им чиновники после принятых поправок должны уяснить это раз и навсегда. Иначе протест, и не только в Якутии, обязательно повторится. Новая Конституция позволяет прекратить этот произвол", - подчеркнул Пронько.