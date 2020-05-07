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Силуанов ответил на вопрос о заморозке и конвертации банковских вкладов граждан России
07 мая 2020, 11:10 • 12 • Политика
Силуанов оценил возможность заморозки и конвертации депозитов в России после введения налога на доход от депозитов, превышающих 1 миллион рублей.
Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал возможность заморозки и конвертации банковских депозитов российских граждан. Глава Минфина утверждает, что ничего такого не планируется.
Вопрос о заморозке и конвертации денег на банковских вкладах граждан России возник в связи с введением налога на доход от депозитов, превышающих 1 миллион рублей. Силуанов назвал налог справедливым и заверил, что правительство просчитало все риски, поэтому дополнительных мер не требуется.
Силуанов добавил, что в правительстве не рассматриваются дополнительные предложения по увеличению налогов. Также он отметил, что правительство обсуждает не снижение налогов, но налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность.
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