Силуанов ответил на вопрос о заморозке и конвертации банковских вкладов граждан России

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал возможность заморозки и конвертации банковских депозитов российских граждан. Глава Минфина утверждает, что ничего такого не планируется.

Вопрос о заморозке и конвертации денег на банковских вкладах граждан России возник в связи с введением налога на доход от депозитов, превышающих 1 миллион рублей. Силуанов назвал налог справедливым и заверил, что правительство просчитало все риски, поэтому дополнительных мер не требуется.

"Никаких заморозок и конвертаций не планируется", - заверил глава Минфина в интервью газете "Ведомости".

Силуанов добавил, что в правительстве не рассматриваются дополнительные предложения по увеличению налогов. Также он отметил, что правительство обсуждает не снижение налогов, но налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность.