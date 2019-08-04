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Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

04 августа 2019, 03:39  •  57 • Политика
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
«Российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям. Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям», — подчеркнул он.
Кроме того, по словам политика, экономика страны способна удовлетворить потребности бюджета и предприятий даже в случае введения США санкций против российского госдолга.
Ранее в этот же день аналитик Росбанка Евгений Кошелев заявил, что рубль может потерять еще 1–1,5% к доллару США на фоне нового пакета американских санкций.
1 августа американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
В соответствии с документом госсекретарь и глава минфина США должны предпринять ряд действий при необходимости введения санкций, описанных в законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.
Речь идет, в частности, о препятствовании предоставлению займов, технической или финансовой помощи указанной стране международными финансовыми организациями. Также подразумевается запрет американским банкам предоставлять какие-либо кредиты или займы правительству этого государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.
3 августа Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей».

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