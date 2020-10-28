Силуанов одной индексацией вбил клин между пенсионерами: Кому нужнее?

Сегодня Госдума обсуждает проект бюджета России на 2021-2023 годы в первом чтении. Однако один из социально значимых вопросов, который даже вошёл в число принятых ранее конституционных поправок, Минфин решать, судя по всему, не намерен.

Так, глава ведомства Антон Силуанов вновь заявил, что выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. Больше того, министр, по сути, вбивает клин между пенсионерами, решая, кому финансовая помощь государства нужнее.

По мнению Силуанова, поддержка нужнее неработающим пенсионерам.

"Пенсия - это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, ещё и работает, то заработок не утрачен, - озвучил позицию Минфина Силуанов. - Здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а в некой справедливости, когда, получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите - давайте ещё и индексировать пенсию".

Ранее, напомним, ведущий "Царьград. Главное" Юрий Пронько уже критиковал министра, комментируя позорную ситуацию с отменой индексации пенсий работающим старикам. Тогда Силуанов тоже заявлял, что они "работают и получают ещё заработную плату, которая индексируется".

Пронько попрекнул Силуанова тем, что тот, по всей видимости, "забыл", что, в отличие от пенсионного обеспечения, ежегодная индексация зарплаты государством не гарантирована, а большинство работодателей сейчас, особенно после жёсткого весеннего карантина, думают не про индексацию зарплаты, а о возможности сохранить рабочие места.

"На какой планете обитает господин Силуанов? Понимаю, что совести нет, но элементарные знания в области экономики и финансов у него должны быть. Он же министр финансов", - возмутился Пронько.