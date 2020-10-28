Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
Главная / Политика

Силуанов одной индексацией вбил клин между пенсионерами: Кому нужнее?

28 октября 2020, 17:10  •  120 • Политика
Глава Минфина Антон Силуанов вновь выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, вбив клин между получателями выплат. Так, Силуанов заявил, что поддержка нужнее неработающим пенсионерам.
Сегодня Госдума обсуждает проект бюджета России на 2021-2023 годы в первом чтении. Однако один из социально значимых вопросов, который даже вошёл в число принятых ранее конституционных поправок, Минфин решать, судя по всему, не намерен.
Так, глава ведомства Антон Силуанов вновь заявил, что выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. Больше того, министр, по сути, вбивает клин между пенсионерами, решая, кому финансовая помощь государства нужнее.
По мнению Силуанова, поддержка нужнее неработающим пенсионерам.
"Пенсия - это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, ещё и работает, то заработок не утрачен, - озвучил позицию Минфина Силуанов. - Здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а в некой справедливости, когда, получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите - давайте ещё и индексировать пенсию".
Ранее, напомним, ведущий "Царьград. Главное" Юрий Пронько уже критиковал министра, комментируя позорную ситуацию с отменой индексации пенсий работающим старикам. Тогда Силуанов тоже заявлял, что они "работают и получают ещё заработную плату, которая индексируется".
Пронько попрекнул Силуанова тем, что тот, по всей видимости, "забыл", что, в отличие от пенсионного обеспечения, ежегодная индексация зарплаты государством не гарантирована, а большинство работодателей сейчас, особенно после жёсткого весеннего карантина, думают не про индексацию зарплаты, а о возможности сохранить рабочие места.
"На какой планете обитает господин Силуанов? Понимаю, что совести нет, но элементарные знания в области экономики и финансов у него должны быть. Он же министр финансов", - возмутился Пронько.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
28 октября 2020, 08:55
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
28 октября 2020, 01:35
Лавров пригрозил Западу за хамство: "Без ответа не останется"
28 октября 2020, 01:35
Небензя процитировал Булгакова на заседании Совбеза ООН
28 октября 2020, 11:40
В Киеве подтвердили права Анкары на Крым
28 октября 2020, 13:30
Аксенов рассказал о провокации в Крыму
28 октября 2020, 11:40
В ООН осадили немцев словами из "Собачьего сердца"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2020, 20:45
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, получив отпор в Одессе - видео
27 октября 2020, 20:05
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
22 октября 2020, 20:00
Назревает скандал: Харьковские конструкторы попытались тайно уничтожить секретное оружие
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
26 октября 2020, 21:10
Спешили на провокацию в Минске? В Белоруссию не пустили 595 крепких молодых людей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.