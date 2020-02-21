Силуанов объяснил происхождение зарплат в конвертах

В интервью РБК Силуанов напомнил, что в России страховые взносы составляют 30%. Ещё 13% - НДФЛ.

"Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники", - произнёс министр.

Именно поэтому работодатели всеми силами стремятся уклониться от уплаты налогов на работников.

"Конверты откуда взялись? Высокие налоги на труд", - уверен Силуанов.

По его словам, в Минфине вплотную занялись решением проблемы. Чтобы изменить ситуацию, необходимо найти источники, которыми можно компенсировать снижение страховых взносов. Готового проекта закона ещё нет. Силуанов отметил, что если страховые взносы снизить всего на 1 процентный пункт, то внебюджетные фонды лишатся приблизительно 200 миллиардов рублей. Но при этом уменьшение налогов должно быть таким, чтобы работодателям это стало заметно.

Сейчас отчисляемые 30% складываются из нескольких взносов. 22% переводится в Пенсионный фонд. Если зарплата сотрудника выше установленного уровня, то в ПФР уходит еще 10% с хвоста. 5,1% направляется в Фонд ОМС (обязательного медицинского страхования). Фонд социального страхования получает 2,9%.