Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пора готовиться к потрясениям от распада Украины
Бесплатные проститутки и их мужья: важная тема стала лютым хайпом
МИД России поставил Украине условие для проведения нового "нормандского сам...
Сенатор о "проведении украинских выборов" в Крыму: Партия «Слуга народа» может и...
Главная / Политика

Силуанов объяснил происхождение зарплат в конвертах

21 февраля 2020, 12:39  •  92 • Политика
Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что в России запредельная налоговая нагрузка на труд. Этим он и объяснил происхождение зарплат в конвертах.
В интервью РБК Силуанов напомнил, что в России страховые взносы составляют 30%. Ещё 13% - НДФЛ.
"Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники", - произнёс министр.
Именно поэтому работодатели всеми силами стремятся уклониться от уплаты налогов на работников.
"Конверты откуда взялись? Высокие налоги на труд", - уверен Силуанов.
По его словам, в Минфине вплотную занялись решением проблемы. Чтобы изменить ситуацию, необходимо найти источники, которыми можно компенсировать снижение страховых взносов. Готового проекта закона ещё нет. Силуанов отметил, что если страховые взносы снизить всего на 1 процентный пункт, то внебюджетные фонды лишатся приблизительно 200 миллиардов рублей. Но при этом уменьшение налогов должно быть таким, чтобы работодателям это стало заметно.
Сейчас отчисляемые 30% складываются из нескольких взносов. 22% переводится в Пенсионный фонд. Если зарплата сотрудника выше установленного уровня, то в ПФР уходит еще 10% с хвоста. 5,1% направляется в Фонд ОМС (обязательного медицинского страхования). Фонд социального страхования получает 2,9%.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
21 февраля 2020, 02:54
С поправкой на инфляцию: Минфин назвал траты на голосование по изменению Конституции
20 февраля 2020, 17:09
Путин объяснил отставку правительства Медведева
20 февраля 2020, 13:54
"Приходили под свист, а уходили под аплодисменты": Путин поделился воспоминаниями о работе с Собчаком
21 февраля 2020, 06:09
"Абсолютный цирк": Пожигайло объяснил, почему Шнурову не светит карьера в политике
20 февраля 2020, 23:39
"Наши хакеры - самые умелые и ловкие": Вассерман не верит в причастность России к кибератакам на Грузию
20 февраля 2020, 17:09
Путин рассказал о миссии Мишустина в ФНС
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2020, 07:24
"Не позволим героизировать пособников Третьего рейха": Переименование проспектов в Киеве обернулось судом
16 февраля 2020, 13:40
Освобожение Украины от НАЦИСТСКОГО режима невозможно! Багдасаров честно об УЖАСЕ Незалежной
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила силовиков России - соцсети
19 февраля 2020, 02:09
США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" приходится ликвидировать
17 февраля 2020, 14:24
"Оскорбление российского народа": В бундестаге потребовали отказаться от развёртывания войск на границе с РФ
15 февраля 2020, 03:24
"Или мы вводим санкции, или они подвинутся": Лукашенко поставил Москве условия
15 февраля 2020, 19:39
Путин вновь надавил на турецкие помидоры (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.