Силуанов не знает, на что тратить деньги, пока люди "живут от зарплаты до зарплаты": "Верх цинизма!"

По итогам 2020 года Минфин не успел потратить 1 триллион рублей, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

То есть деньги были собраны в виде налогов и иных поборов, а после гражданам сообщили, что их не успеют освоить, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

И это в кризисный год, когда идёт вал банкротств предприятий, а граждане живут от зарплаты до зарплаты, - подчеркнул ведущий.

Более того, оказывается, что порядка 400-450 миллиардов рублей из этих средств пойдут в резерв правительства на 2021 год. Таким образом, Силуанов успокаивает, что, дескать, деньги не пропадут, а будут потрачены на "социальные расходы".

В связи с этим нельзя не вспомнить, как регионы едва сверстали свои бюджеты на следующий год, как у людей рухнули доходы, обратил внимание обозреватель Царьграда. Несмотря на это, однако, "счетоводы" продолжают фискальные сборы, а после просто сообщают, что не успевают их потратить.

Между тем в 2018 году госбюджет был не исполнен на 770 млрд, в 2019-м - ещё на один триллион. Пронько пришёл к выводу, что вопреки кризису Минфин осознанно ведёт свою собственную бюджетную политику.