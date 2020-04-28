Силуанов не услышал советов перед путинским совещанием - попался на "кресле с ушами"

Президент России Владимир Путин начал обращение к нации - по большому счёту, это слово президента в рамках совещания с губернаторами России и министрами. Эксперты и политологи тем временем считывают знаки.

Ранее политолог Марат Баширов обратил внимание на детали другого подобного совещания, когда на связи был министр финансов России Антон Силуанов.

"Коллеги из пресс-службы Минфина, поменяйте Силуанову кресло. Барство. Пожары, коронавирус, а он в кресле с ушами", - написал политолог, обращаясь к представителям министерства.

Учтут ли этот нюанс, мы смогли узнать сегодня. Не учли. Министр так и сидит в "кресле с ушами". И если уж говорить о "политике кресел", то весьма претенциозное нашлось у губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

С другой стороны, скромное кресло у мэра Москвы Сергея Собянина - красное, без высокой спинки с "ушами". Кстати, стоит отметить, что глава оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России сильно похудел за последние дни.