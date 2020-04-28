Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
The Washington Post: Мы поняли, почему Путина обожает весь мир
Главная / Политика

Силуанов не услышал советов перед путинским совещанием - попался на "кресле с ушами"

28 апреля 2020, 20:10  •  31 • Политика
Совещания с Путиным, как известно, имеют "двойное дно", с которым работают эксперты. Например, анализируя знаки и нюансы. В прошлый раз политолог отметил силуановское "кресло с ушами", посоветовав пресс-службе Минфина поменять "барский" предмет. Министр и его команда не послушались.
Президент России Владимир Путин начал обращение к нации - по большому счёту, это слово президента в рамках совещания с губернаторами России и министрами. Эксперты и политологи тем временем считывают знаки.
Ранее политолог Марат Баширов обратил внимание на детали другого подобного совещания, когда на связи был министр финансов России Антон Силуанов.
"Коллеги из пресс-службы Минфина, поменяйте Силуанову кресло. Барство. Пожары, коронавирус, а он в кресле с ушами", - написал политолог, обращаясь к представителям министерства.
Учтут ли этот нюанс, мы смогли узнать сегодня. Не учли. Министр так и сидит в "кресле с ушами". И если уж говорить о "политике кресел", то весьма претенциозное нашлось у губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
С другой стороны, скромное кресло у мэра Москвы Сергея Собянина - красное, без высокой спинки с "ушами". Кстати, стоит отметить, что глава оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России сильно похудел за последние дни.
Фото: t.me/politjoystic.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
28 апреля 2020, 01:10
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
28 апреля 2020, 10:40
«Ты кто такой вообще?» Постпред РФ в ООН жёстко поставил на место косовского министра
28 апреля 2020, 07:10
"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светской львицы" проверят на конфликт интересов
28 апреля 2020, 00:10
СМИ: поведение Асада вызывает недовольство в Кремле
28 апреля 2020, 15:10
Европе соврали о коронавирусе: На важные нюансы при вскрытии трупов указал Эдигер
28 апреля 2020, 01:10
Изящная выволочка министров от Путина: "Сказал о проблеме номер два, не называя проблему номер один"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 апреля 2020, 01:10
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
28 апреля 2020, 10:43
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на Донбасс...
28 апреля 2020, 07:10
«Начавшиеся бунты в регионах могут разорвать Украину» – СБУшник
28 апреля 2020, 10:40
«Ты кто такой вообще?» Постпред РФ в ООН жёстко поставил на место косовского министра
28 апреля 2020, 07:10
"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светской льв...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 апреля 2020, 00:10
"У вас сейчас нет защиты - ни социальной, ни правовой": Мэр Сибая посмеялся над безработными горожанами
25 апреля 2020, 18:10
Украинский нацизм в действии: Фарион поддержала мэра Ивано-Франковска и призвала вывозить в товарных вагонах не только цыган
27 апреля 2020, 23:10
"Джек, так нельзя!" Американский астронавт нарушил правила на МКС. Русским пришлось вмешаться
22 апреля 2020, 03:10
"Украина всех перехитрила. Опять": Блогер о претензиях "Нафтогаза" на "бесплатную" российскую нефть
22 апреля 2020, 16:35
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал Ковтуна с шоу
25 апреля 2020, 08:01
Путин оскорбил Обаму, Навального и Францию! Три раза!
26 апреля 2020, 17:10
Кто получил "чёткий запрет" просить Россию о помощи даже в пандемию? Сенатор назвал страны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.