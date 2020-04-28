|
Силуанов не услышал советов перед путинским совещанием - попался на "кресле с ушами"
28 апреля 2020, 20:10 • 31 • Политика
Совещания с Путиным, как известно, имеют "двойное дно", с которым работают эксперты. Например, анализируя знаки и нюансы. В прошлый раз политолог отметил силуановское "кресло с ушами", посоветовав пресс-службе Минфина поменять "барский" предмет. Министр и его команда не послушались.
Президент России Владимир Путин начал обращение к нации - по большому счёту, это слово президента в рамках совещания с губернаторами России и министрами. Эксперты и политологи тем временем считывают знаки.
Ранее политолог Марат Баширов обратил внимание на детали другого подобного совещания, когда на связи был министр финансов России Антон Силуанов.
"Коллеги из пресс-службы Минфина, поменяйте Силуанову кресло. Барство. Пожары, коронавирус, а он в кресле с ушами", - написал политолог, обращаясь к представителям министерства.
Учтут ли этот нюанс, мы смогли узнать сегодня. Не учли. Министр так и сидит в "кресле с ушами". И если уж говорить о "политике кресел", то весьма претенциозное нашлось у губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
С другой стороны, скромное кресло у мэра Москвы Сергея Собянина - красное, без высокой спинки с "ушами". Кстати, стоит отметить, что глава оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России сильно похудел за последние дни.
Фото: t.me/politjoystic.
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 апреля 2020, 00:10
|
25 апреля 2020, 18:10
|
27 апреля 2020, 23:10
|
22 апреля 2020, 03:10
|
22 апреля 2020, 16:35
|
25 апреля 2020, 08:01
|
26 апреля 2020, 17:10