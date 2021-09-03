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Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
03 сентября 2021, 03:35 • 56 • Политика
В ходе обсуждения развития Дальнего Востока министр Антон Силуанов не смог сдержать эмоций. "Денег не хватает?" - так он отреагировал на жалобы губернаторов, когда получил слово.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным дальневосточные губернаторы жаловались на недофинансирование. Пока отчитывались, министр финансов России Антон Силуанов пытался вставить свою реплику, однако слово получил отдельно:
"Если, Антон, есть что сказать, пожалуйста, а так я не хочу вас ставить в трудное положение", - сказал Путин после отчёта чиновников.
Силуанов, не отличающийся излишней эмоциональностью, на этот раз будто бы вышел их себя. И, несколько повысив голос, заявил: "Денег не хватает - да хватает денег! Мы каждый год больше даём!"
Министр отчасти признал, что проблемы могут существовать, однако предложил обратиться к "кассе" - то есть посмотреть, сколько денег, выделенных на субсидии, регионы использовали. По словам Силуанова, темпы освоения средств невелики.
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