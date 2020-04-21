Силуанов не поднял трубку, когда звонил Путин. На видео сняли его работу над ошибками

Президент России Владимир Путин проводит сегодня совещания с главами регионов. В том числе, состоялась беседа с главой Калининградской области Антоном Алихановым. Формат встреч с губернаторами в эти дни предполагает постоянную связь с министрами. То есть возник вопрос - Путин сразу звонит и интересуется. Ранее так подняли министра транспорта Евгения Дитриха. А в случае с Алихановым настал черёд министра финансов России Антона Силуанова.

Момент звонка Силуанову зациклил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. Сразу в прямом эфире министру дозвониться не получилось. Но... Силуанову хватило секунды, чтобы успеть схватить трубку при повторном наборе Путиным.

"Нет, на месте нет. Нет, есть!" - цитирует Смирнов Путина, добавляя, когда министр не снял трубку, президент ничуть не удивился и просто перенабрал.