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Силуанов не поднял трубку, когда звонил Путин. На видео сняли его работу над ошибками

21 апреля 2020, 23:10  •  137 • Политика
Силуанов не поднял трубку, когда звонил Путин. На видео сняли его молниеносное исправление ошибки.
Президент России Владимир Путин проводит сегодня совещания с главами регионов. В том числе, состоялась беседа с главой Калининградской области Антоном Алихановым. Формат встреч с губернаторами в эти дни предполагает постоянную связь с министрами. То есть возник вопрос - Путин сразу звонит и интересуется. Ранее так подняли министра транспорта Евгения Дитриха. А в случае с Алихановым настал черёд министра финансов России Антона Силуанова.
Момент звонка Силуанову зациклил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. Сразу в прямом эфире министру дозвониться не получилось. Но... Силуанову хватило секунды, чтобы успеть схватить трубку при повторном наборе Путиным.
"Нет, на месте нет. Нет, есть!" - цитирует Смирнов Путина, добавляя, когда министр не снял трубку, президент ничуть не удивился и просто перенабрал.
Нет, на месте нет. Нет, есть!: Путин в прямом эфире позвонил Силуанову. И не удивился, что тот не берёт трубку pic.twitter.com/D3CE8Zfxhz
- Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 21, 2020

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